Врезался в машину во дворе и скрылся. Ищу свидетей

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Ищу свидетелей наезда на машину TOYOTA YARIS, припаркованную возле 4 подъезда дома №103 по ул. Красная Сибирь в период с 13.00 часов 29.12.2017 по 11.00 часов 31.12.2017. Телефон для 8913 957 4667.