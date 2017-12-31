КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам1-ую,32кв.м. 89137154330 Светлана
Продам 3-ю квартиру на Первомайской,11
ПРОДАМ 3-Ю КВ. НА СЕВЕРНОМ С РЕМОНТОМ
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Срочно продам квартиру 89138984582
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Лежит мужик под ёлочкой…

Из-за путинских 10, 5 тысяч рублей беременные России оттягивают роды

Медсестра устроила фотосессию на фоне пациента реанимации в больнице Южно-Сахалинска

С Новым годом поздравляет своих читателей и партнеров «Курьер. Среда. Бердск»

Найденная убитой в сумке студентка не оказывала интимных услуг

Мэр Евгений Шестернин поздравил читателей и редакцию «Курьер. Среда. Бердск»

Не строгайте много салатов на новогодний стол!

Третий срок Путина: обещания и дела

Мужчину в наушниках насмерть сбила электричка «Новосибирск-Искитим»

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Врезался в машину во дворе и скрылся. Ищу свидетей

Машина была припаркована возле 4 подъезда дома №103 по ул. Красная Сибирь.

31.12.2017 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья

Ищу свидетелей наезда на машину TOYOTA YARIS, припаркованную возле 4 подъезда дома №103 по ул. Красная Сибирь в период с 13.00 часов 29.12.2017 по 11.00 часов 31.12.2017. Телефон для 8913 957 4667.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск» Врезался в машину во дворе и скрылся. Ищу свидетей Лежит мужик под ёлочкой…

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

скидка 25% на гостиную Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика