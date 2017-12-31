Из-за путинских 10, 5 тысяч рублей беременные России оттягивают роды

Жажда получить заветные 10,5 тысячи рублей за первенца заставила многих беременных россиянок прибегнуть к самым немыслимым мерам. Женщины, чьи сроки по родам не дотягивают до наступления нового года, стали активно атаковать форумы и своих гинекологов с просьбами продлить беременность.

Всплеск интереса к этой теме вызвало недавнее заявление президента Владимира Путина, в котором глава государства пообещал социально незащищенным будущим мамам выплаты за первого ребенка, родившегося в 2018 году.

Как рассказала «МК» врач-педиатр Татьяна Буцкая, ежедневно к ней в центр для молодых родителей поступают десятки сообщений со всей страны, в которых дамы просят рассказать, каким образом не разродиться до 1 января.

— Родить позже срока очень трудно, — говорит Буцкая. — Поэтому появившийся спрос может спровоцировать коррупцию в роддомах, когда мамочки будут всеми правдами и неправдами пытаться уговорить врачей записать более позднюю дату рождения. Подобный ажиотаж мы могли наблюдать при введении материнского капитала. Правда, более страшная ситуация сложилась после того, как поползли слухи об отмене этой выплаты. Тогда будущие мамочки пытались вызвать роды раньше, что приводило порой к очень серьезным проблемам у малышей.

По словам гинекологов, даже при угрозе преждевременного разрешения беременности продлить ее срок очень и очень трудно, а уж сделать это специально после «положенных» 40 недель практически невозможно. Будущей маме могут дать сильные гормональные препараты, но они опасны для малыша.

Тем не менее в Интернете мамы друг друга поддерживают и даже предлагают народные средства. Самое безопасное из которых — лежать необходимый срок, практически не двигаясь. Кроме того, под запрет у охотниц за президентскими выплатами попал секс, поцелуи и объятия! Самые отчаянные принимают препараты, снижающие тонус матки, и успокоительные. А некоторые рассказывают сказки о том, как «договорились» со своим будущим малышом на нужный день. Но медики предупреждают: все эти сомнительные методы потенциально опасны для здоровья матери и ребенка.

Источник: МК