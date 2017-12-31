Из-за путинских 10, 5 тысяч рублей беременные России оттягивают роды

Россиянки, которые должны разрешиться от бремени в декабре, умоляют гинекологов «дотянуть» их до 1 января 2018 года
Жажда получить заветные 10,5 тысячи рублей за первенца заставила многих беременных россиянок прибегнуть к самым немыслимым мерам. Женщины, чьи сроки по родам не дотягивают до наступления нового года, стали активно атаковать форумы и своих гинекологов с просьбами продлить беременность.
Всплеск интереса к этой теме вызвало недавнее заявление президента Владимира Путина, в котором глава государства пообещал социально незащищенным будущим мамам выплаты за первого ребенка, родившегося в 2018 году.
Как рассказала «МК» врач-педиатр Татьяна Буцкая, ежедневно к ней в центр для молодых родителей поступают десятки сообщений со всей страны, в которых дамы просят рассказать, каким образом не разродиться до 1 января.
— Родить позже срока очень трудно, — говорит Буцкая. — Поэтому появившийся спрос может спровоцировать коррупцию в роддомах, когда мамочки будут всеми правдами и неправдами пытаться уговорить врачей записать более позднюю дату рождения. Подобный ажиотаж мы могли наблюдать при введении материнского капитала. Правда, более страшная ситуация сложилась после того, как поползли слухи об отмене этой выплаты. Тогда будущие мамочки пытались вызвать роды раньше, что приводило порой к очень серьезным проблемам у малышей.
По словам гинекологов, даже при угрозе преждевременного разрешения беременности продлить ее срок очень и очень трудно, а уж сделать это специально после «положенных» 40 недель практически невозможно. Будущей маме могут дать сильные гормональные препараты, но они опасны для малыша.
Тем не менее в Интернете мамы друг друга поддерживают и даже предлагают народные средства. Самое безопасное из которых — лежать необходимый срок, практически не двигаясь. Кроме того, под запрет у охотниц за президентскими выплатами попал секс, поцелуи и объятия! Самые отчаянные принимают препараты, снижающие тонус матки, и успокоительные. А некоторые рассказывают сказки о том, как «договорились» со своим будущим малышом на нужный день. Но медики предупреждают: все эти сомнительные методы потенциально опасны для здоровья матери и ребенка.
А зачем оттягивать? Пусть договорятся с врачами, чтобы дату рождения записали не 30-31 декабря, а 1 января. И всё. Бумага всё стерпит.
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Меня просто удивляет — стоит выйти новому закону ли, новому постановлению, новым правилам, как тут же народом находятся уловки, как это всё обойти, обдурить государство, поиметь, выгадать неположенное. Интернет полон «лайфхаками», как обойти налоги, вывести из бюджета, скрыть нарушения. А потом этот же народ обвиняет государство, что не даёт воровать. А что вы хотели то?
З.Ы. Недавно видел на YouTube как плоскогубцами забирать десять рублей из корзинки в супермаркете, чтобы не везти её обратно. И такой н7арод ещё хочет к себе нормального отношения?
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«как это всё обойти, обдурить государство, »
да ладно ..а «государство» всегда и во всём ведет себя абсолютно честно со своим народом? Платон , капремонт, «реформы», …Если даже официально вынуждены признать более 20 млн нищих, с доходом для чисто физического выживания,а не для развития? (в реальности цифра явно больше) ..
ну, не наши же олигархи додумались «плоскогубцами забирать десять рублей из корзинки в супермаркетах»…
довести людей до такой психологии выживания , а потом возмущаться «неправильным населением» …
тоже не в восторге от таких «мамочек» и выгадывающих на всяких мелочах — но обвинять людей, банально пытающихся выжить ? Кто то же довел нашу страну до такого цугундера?
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Всегда такой была, в царские времена большой нищей деревней потом наполовину нищей деревней наполовину бедным рабочим посёлком, сейчас такой как сейчас и это много лучше чем раньше.
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Потому что умное или хотя бы нормальная власть и законы выпускает соответствующие. А у дурной — «хотели как лучше, а получилось как всегда» (с)
Кто мешал заявить, что эти пособия начинают выплачиваться тем, кто родился начиная с прошлой недели? И всё — никакого искушения, никаких проблем. Никто не мешал, кроме банальной глупости.
И если бы это было ещё в первый раз… Помню когда делали девальвацию, то сначала раструбили об этом, а потом делали это ПОСТЕПЕННО! Сколько биржевых спекулянтов тогда нагрелось на государстве — не счесть! Некоторые говорили даже что это Наибуллина специально «кормит своих ребят»…
Увы, с этой власть иначе быть не может. И, главное, всегда будет виновата то Америка, то народ, то кто угодно, кроме самих «гениев», которые «сделали всё возможное и невозможное» (с)
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Надо же… И тут нашли, как Путина обвинить…. Мдя… Что ни сделай, всё хреново.. Может, не в Путине дело?
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страшное это дело — рожать в бедной стране, в условиях «стабильности»…Не от хорошей жизни Россия сходит с ума.
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Да ну чего врать то? Посмотрите — больше всего рожать не боятся как раз в самых нищих странах, и меньше всего рожают в богатых и обеспеченных. Задолбали уже везде «стабильность» приплетать.
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видимо, русские не такой народ как остальные…со стороны это заметнее :
Каждый год умирает больше русских, чем рождается, потому что у людей нет веры в будущее. Вот американцы оптимистичны, но если твоя жизнь тяжела, и лишь на короткий момент, когда повышаются цены на нефть, она улучшается, у вас другой взгляд на будущее.
Ли Куань Ю https://esquire.ru/rules/6536-lee-kuan-yew/
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Ну почему так глупо можно относиться к происходящим событиям? Ведь какое бы явление не произошло, какое бы мероприятие не проводилось, всегда будут сторонники и противники. В дате рождения ребенка делаются попытки обвинить Путина. Не пора ли остановиться вешать всех дохлых собак на президента. Не во время занялись тем, чем занимались. Поэтому и 10,5 тыс. не получите. А может быть следовало дня три повременить и потом уже заняться тем, от чего рождаются дети, чтобы не винить Путина? Надо быть предусмотрительными. Шучу..
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о, еще один новогодний подарок от Путина:
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать в армию ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья мужчин, если после медосмотра они признаются годными, сообщает ТАСС.
http://tass.ru/armiya-i-opk/4852580
Как я понимаю, сейчас инвалидов погонят на повторную медкомиссию, пришла пора и им отдать свой почётный долг яхте Ротенберга и дворцу Усманова…
с 1991г. рождаемость рухнула сразу в три раза и с тех пор остаётся на очень низком уровне…
Нужны призывники, и много…рожайте , рожайте…
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Этот пупин че попало подписывает
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