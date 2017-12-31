Медсестра устроила фотосессию на фоне пациента реанимации в больнице Южно-Сахалинска

Медсестра Анна Ким одной из больниц Южно-Сахалинска сделала селфи с беспомощным больными и разместила снимки в соцсетях, пишет сайт Информинг.

На фото медицинский работник позирует на фоне пациента реанимации. Несколько снимков сопровождают аудиозаписи с оскорбительными комментариями медсестры. На одной из записей она рассказывает о своей работе и положении пациентов, используя при этом нецензурную лексику.

В частности, женщина отмечает, что больные находятся в отделении без одежды, а также в памперсах и за ними плохо ухаживают. Кроме того, она в негативном ключе отзывается о работе своих коллег, сообщая, что они спасают только тех, кого захотят, а другие пациенты остаются без внимания.

Отметим, что в Минздраве Сахалинской области уже отреагировали на этот инцидент. Там заявили о недопустимости такого отношения к больным.

В ведомстве подчеркнули, что все пациенты в равной степени находятся под наблюдением врачей, которые готовы в любой момент прийти на помощь.

Ранее в больнице заявили, что нерадивая медсестра была уволена, но потом эту информацию опровергли, сообщив о проведении служебной проверки.