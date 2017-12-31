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Найденная убитой в сумке студентка не оказывала интимных услуг

Труп 19-летней Кристины Приходько завернули в пленку и засунули в дорожную сумку, которую спрятали в лесополосе у пляжа «Бумеранг» в Новосибирске.

31.12.2017 Фото: соцсети 2 коммент.

Найденная убитой в сумке студентка не оказывала интимных услуг

Кристине было 19 лет

Следственными органами СКР по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.105 УК РФ, по факту убийства в Советском районе 19-летней Кристины Приходько.
Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СК РФ по НСО.
Следователем по делу назначены все необходимые экспертизы, допрошены свидетели и родственники потерпевшей, произведены следственные действия с участием обвиняемых.
Следственное управление обращает внимание, что негативная информация об образе жизни потерпевшей, обсуждаемая в социальных сетях и на информационных ресурсах, в том числе в период, предшествовавший совершению преступления, не соответствует действительности.
Предварительным следствием достоверно установлено, что потерпевшая приехала в один из домов в Советском районе г. Новосибирска для уборки помещения. Это подтверждают показания участников уголовного судопроизводства, в том числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности, которые под предлогом уборки дома пригласили девушку к себе, изнасиловали, совершили ее убийство и сокрыли тело студентки.
Расследование уголовного дела продолжается.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Максимально жестким должно быть наказание ублюдкам…

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    а перед кем оправдываются то,ну не оказывала и не оказывала

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