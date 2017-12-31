С Новым годом поздравляет своих читателей и партнеров «Курьер. Среда. Бердск»

Дорогие друзья, уважаемые читатели «Курьер. Среда. Бердск», с огромным удовольствием поздравляем вас с Новым годом! С самым светлым и добрым праздником, который привносит в нашу жизнь необыкновенную атмосферу радости, волшебства, новых надежд и ожиданий!

В канун этого прекрасного праздника хочется поблагодарить всех вас, наши дорогие читатели, которые весь год помогали нам создавать контент, делясь своими новостями, сообщениями, мнениями и мыслями.

Отдельные слова признательности говорим нашим любимым рекламодателям, которые в непростое в финансовом отношении время осознают эффективность вложения средств в рекламу на площадках «Курьер. Среда. Бердск».

Пусть наступающий год порадует вас новыми проектами, большими свершениями и грандиозными победами. Пусть каждый день будет наполнен радостью от сбывшихся желаний, а каждый вечер теплотой и любовью близких. Счастья вам, больших высот и неземного благополучия!

И мы строим планы, придумываем новые проекты, чтобы общение с нами для вас было в 2018 году еще более интересным, увлекательным и познавательным. Вы не разочаруетесь!

Друзья, желаем вам в новогодние праздники обязательно найти время на то, чтобы насладиться простыми вещами – общением с друзьями, уютом семейного ужина, теплом долгожданной встречи, ожиданием праздника, роскошью мечтать и загадывать желания!

Желаем всем крепкого здоровья, мира и добра! Пусть 2018-й будет удачным и запоминающимся! Счастливого нового года!

С любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»