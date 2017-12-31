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Лежит мужик под ёлочкой…

Предновогоднее настроение охватило Бердск. Сайт ФудБердск дарит вам небольшую анекдотическую разрядку. А, может, зарядку!

31.12.2017 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Лежит мужик под ёлочкой...

Новый год не может быть без вкусного стола! Рецепты новогодних блюд вы найдете на сайте ФудБердск, где открыта рубрика «»Новогодние рецепты». В подарок от сайта ФудБердск — анекдоты!

Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...

Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...
Лежит мужик под ёлочкой...

Лежит мужик под ёлочкой...

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(1) Комментарий

  1. Пенсионер

    Лежит мужик под ёлочкой… шикой закусывает…самое время на вы боры сходить…?

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