Мужчину в наушниках насмерть сбила электричка «Новосибирск-Искитим»

29 декабря около половины шестого 29 декабря на перегоне станций «Юность» — «Сибирская» 42-летнего мужчину сбила электричка, ехавшая в Новосибирск из Искитима, сообщает МВД РФ по СФО. Машинист электропоезда подавал предупредительные сигналы, однако мужчина, вероятно, их не услышал, так как он был в капюшоне и наушниках. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.