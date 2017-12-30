Мужчину в наушниках насмерть сбила электричка «Новосибирск-Искитим»

Не строгайте много салатов на новогодний стол!
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Для кандидатов на «Премию Дарвина» нужно ввести отдельную категорию, «Хождение по транспортным путям в наушниках».
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Люди вполне осознанно и по моде понижают уровень своей безопасности. Причём, на порядок. Кроме ж/д бывают автомобили, хулиганы, собаки и т.д. Человек в капюшоне-наушниках готов к «употреблению».
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Жизнь достала с такими правителями.
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