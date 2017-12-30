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Мужчину в наушниках насмерть сбила электричка «Новосибирск-Искитим»

Машинист электропоезда подавал предупредительные сигналы, однако мужчина, вероятно, их не услышал, так как он был в капюшоне и наушниках.

30.12.2017 Фото: pxhere.com 3 коммент.

Мужчину в наушниках насмерть сбила электричка Новосибирск Искитим

В Новосибирске под колесами электрички погиб мужчина. Трагедия произошла в Первомайском районе областного центра

29 декабря около половины шестого 29 декабря на перегоне станций «Юность» — «Сибирская»  42-летнего мужчину сбила электричка, ехавшая в Новосибирск из Искитима, сообщает МВД РФ по СФО. Машинист электропоезда подавал предупредительные сигналы, однако мужчина, вероятно, их не услышал, так как он был в капюшоне и наушниках. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

 


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Для кандидатов на «Премию Дарвина» нужно ввести отдельную категорию, «Хождение по транспортным путям в наушниках».

    Thumb up 10 Thumb down 2

  2. Ё

    Люди вполне осознанно и по моде понижают уровень своей безопасности. Причём, на порядок. Кроме ж/д бывают автомобили, хулиганы, собаки и т.д. Человек в капюшоне-наушниках готов к «употреблению».

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Аноним

    Жизнь достала с такими правителями.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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