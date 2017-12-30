Погибли двое детей в тройном ДТП в Новосибирской области

В Коченевском районе произошло крупное ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 30 декабря, в 10.50 на трассе Р-254 в Коченевском районе произошло крупное ДТП. 36-летний житель Челябинска, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Тойота Королла» и «Хонда Торнео».

В результате ДТП не месте погибли двое пассажиров «Тойоты» — 7-летний мальчик и 12-летняя девочка, находившиеся на задних пассажирских сиденьях. Еще один пассажир «Тойоты» — 36-летняя женщина, а также 41-летний водитель иномарки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

— Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — заявили в пресс-службе полицейского ведомства.