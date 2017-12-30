Погибли двое детей в тройном ДТП в Новосибирской области
Политолог призвал Навального обратить внимание на регионы с наименьшей явкой за Путина
Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Путин освободил от проверок бизнес Крыма до 2019 года
«Бердская Снегурочка-2018»: Могу парить под потолком, люблю петь и мужа
В новогоднюю ночь 28-градусный мороз ударит в Бердске
Ответы мэра: Сверху будет кафе, а снизу — общественный туалет в парке Бердска
1 млрд рублей на ремонт дорог получит в 2018 году Новосибирская область
Избирательную кампанию Путина оплатят близкие к «Единой России» фонды
Ответы мэра Бердска: Новый кольцевой маршрут запустят в городе