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Погибли двое детей в тройном ДТП в Новосибирской области

7-летний мальчик и 12-летняя девочка, сидевшие на заднем сидении Toyota Corolla, скончались на месте после того, как в них врезалась Honda Accord с челябинцем за рулем.(ФОТО)

30.12.2017 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев

Погибли двое детей в тройном ДТП в Новосибирской области

На месте смертельного ДТП

В Коченевском районе произошло крупное ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 30 декабря, в 10.50 на трассе Р-254 в Коченевском районе произошло крупное ДТП. 36-летний житель  Челябинска, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Тойота Королла» и «Хонда Торнео».

В результате ДТП не месте погибли двое пассажиров «Тойоты» — 7-летний мальчик и 12-летняя девочка, находившиеся на задних пассажирских сиденьях. Еще один пассажир «Тойоты» — 36-летняя женщина, а также 41-летний водитель иномарки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

— Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — заявили в пресс-службе полицейского ведомства.

Погибли двое детей в тройном ДТП в Новосибирской области

Погибли двое детей в тройном ДТП в Новосибирской области


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