Политолог призвал Навального обратить внимание на регионы с наименьшей явкой за Путина

Вместо лирических разговоров о бойкоте, лучше посмотреть реальные цифры по регионам. У организаторов бойкота больше всего шансов снизить явку там, где уже есть такая тенденция. Согласны?- пишет политолог в блоге на Эхо Москвы.

Суммируя данные президентских выборов 2012 г. и думских выборов 2016 г., получаем список регионов с наименьшей явкой (первая цифра – явка на президентских, вторая – на думских):

Иркутск (56% и 33%), Сахалин (57 и 37), Томск (58 и 34), Москва (58 и 35), Владимир (53 и 38), Карелия (55 и 39), Пермь (55 и 35), Архангельск (58 и 36), Тверь (58 и 41).

Добавим регионы, отличившиеся очень низкой явкой только в 2016 году: Санкт-Петербург, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский, Приморский края, Ярославль – везде явка ниже 38%.

Теперь список регионов, где Путин получил наименьший процент голосов в 2012 году: Москва, Калининград, Иркутск, Сахалин, Томск, Владимир, Ярославль, Хабаровск, Приморье, Омск, Магадан, Новосибирск, Кострома, Орел.

И список регионов, где Прохоров получил больше всего: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Томск, Владимир, Ярославль, Хабаровск, Архангельск, Пермь, Свердловская область.

Очень похожие списки, правда? Явка меньше всего там, где электорат наиболее оппозиционный и наименее пропутинский.

Именно там у Навального больше всего шансов уменьшить явку, — за счет неприхода тех, кто был за Прохорова. Кто будет в выигрыше?