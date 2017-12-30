КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам1-ую,32кв.м. 89137154330 Светлана
Продам 3-ю квартиру на Первомайской,11
ПРОДАМ 3-Ю КВ. НА СЕВЕРНОМ С РЕМОНТОМ
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Срочно продам квартиру 89138984582
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Погибли двое детей в тройном ДТП в Новосибирской области

Политолог призвал Навального обратить внимание на регионы с наименьшей явкой за Путина

Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

Путин освободил от проверок бизнес Крыма до 2019 года

«Бердская Снегурочка-2018»: Могу парить под потолком, люблю петь и мужа

В новогоднюю ночь 28-градусный мороз ударит в Бердске

Ответы мэра: Сверху будет кафе, а снизу — общественный туалет в парке Бердска

1 млрд рублей на ремонт дорог получит в 2018 году Новосибирская область

Избирательную кампанию Путина оплатят близкие к «Единой России» фонды

Ответы мэра Бердска: Новый кольцевой маршрут запустят в городе

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Политолог призвал Навального обратить внимание на регионы с наименьшей явкой за Путина

Новосибирск наряду с Москвой, Калининградом, Иркутском, Сахалином, Томском, Хабаровском, Приморьем, Омском, Магаданом дал наименьший процент президенту в 2012 году.

30.12.2017 Фото: Курьер.Среда.Бердск 3 коммент.

Политолог призвал Навального обратить внимание на регионы с наименьшей явкой за Путина

Навальный призвал к забастовке против выборов в марте 2018 года

Вместо лирических разговоров о бойкоте, лучше посмотреть реальные цифры по регионам. У организаторов бойкота больше всего шансов снизить явку там, где уже есть такая тенденция. Согласны?- пишет политолог в блоге на Эхо Москвы.

Суммируя данные президентских выборов 2012 г. и думских выборов 2016 г., получаем список регионов с наименьшей явкой (первая цифра – явка на президентских, вторая – на думских):

Иркутск (56% и 33%), Сахалин (57 и 37), Томск (58 и 34), Москва (58 и 35), Владимир (53 и 38), Карелия (55 и 39), Пермь (55 и 35), Архангельск (58 и 36), Тверь (58 и 41).

Добавим регионы, отличившиеся очень низкой явкой только в 2016 году: Санкт-Петербург, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский, Приморский края, Ярославль – везде явка ниже 38%.

Теперь список регионов, где Путин получил наименьший процент голосов в 2012 году: Москва, Калининград, Иркутск, Сахалин, Томск, Владимир, Ярославль, Хабаровск, Приморье, Омск, Магадан, Новосибирск, Кострома, Орел.
И список регионов, где Прохоров получил больше всего: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Томск, Владимир, Ярославль, Хабаровск, Архангельск, Пермь, Свердловская область.

Очень похожие списки, правда? Явка меньше всего там, где электорат наиболее оппозиционный и наименее пропутинский.

Именно там у Навального больше всего шансов уменьшить явку, — за счет неприхода тех, кто был за Прохорова. Кто будет в выигрыше?


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Погибли двое детей в тройном ДТП в Новосибирской области Политолог призвал Навального обратить внимание на регионы с наименьшей явкой за Путина Бердчане поделились рецептами национальных блюд к новогоднему столу

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Все революции начинаются в столицах…

    Thumb up 1 Thumb down 3

  2. Аноним

    Сколько больных в РФ узнали бы.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

АКЦИЯ! "Зимняя сказка"
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика