Мэр Евгений Шестернин поздравил читателей и редакцию «Курьер. Среда. Бердск»

В предновогодней суете мэр Евгений Шестернин не забыл поздравить редакцию и читателей «Курьер. Среда. Бердск». В своем видеообращении Евгений Анатольевич пожелал всем нам чудес и позитива.

В этом году Евгений Шестернин поддержал многие инициативы «Курьера»: проект «Выпускник» в виде красочного журнала для выпускников и их родителей, альбом «Бердск 301» — продолжение уникального издания об истории Бердска, традиционную акцию «Задай вопрос мэру». В планах на следующий год — еще несколько интересных и полезных проектов.

Стоит сказать, что Евгений Анатольевич не закрывает глаза и на критику. Учитывает замечания и предложения читателей «Курьер. Среда. Бердск». Реагирует на тревожные сигналы со страниц газет и сайтов.

Автор видео Ксения Горелова