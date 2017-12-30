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Мэр Евгений Шестернин поздравил читателей и редакцию «Курьер. Среда. Бердск»

Включайте видеообращение Евгения Анатольевича и принимайте поздравления. (ВИДЕО)

30.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: Ксении Гореловой Нет комментариев

Мэр Евгений Шестернин поздравил читателей и редакцию «Курьер. Среда. Бердск»

Евгений Шестернин поздравляет редакцию и читателей «Курьера»

В предновогодней суете мэр Евгений Шестернин не забыл поздравить редакцию и читателей «Курьер. Среда. Бердск». В своем видеообращении Евгений Анатольевич пожелал всем нам чудес и позитива.

В этом году Евгений Шестернин поддержал многие инициативы «Курьера»: проект «Выпускник» в виде красочного журнала для выпускников и их родителей, альбом «Бердск 301» — продолжение уникального издания об истории Бердска, традиционную акцию «Задай вопрос мэру». В планах на следующий год — еще несколько интересных и полезных проектов.

Стоит сказать, что Евгений Анатольевич не закрывает глаза и на критику. Учитывает замечания и предложения читателей «Курьер. Среда. Бердск». Реагирует на тревожные сигналы со страниц газет и сайтов.

Автор видео Ксения Горелова


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