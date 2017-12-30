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Как работает в новогодние каникулы горбольница Бердска

Пациенты не останутся без медицинской помощи в праздничные и выходные дни.

30.12.2017 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Как работает в новогодние каникулы горбольница Бердска

Приемный покой хирургического корпуса работает без праздников и выходных

Составлено расписание работы в новогодние каникулы горбольницы Бердска. Для приема экстренных больных и для своевременной выписки наркотических лекарственных средств онкологическим больным организованы приемы.

Взрослая поликлиника №1 (ул. Островского, 53) принимает пациентов 3 и 6 января с 9.00 до 14.00. Тел.: 2-18-81, 3-04-73, 3-07-73.

Взрослая поликлиника №2 (ул.Боровая, 109) работает 3 и 6 января с 9.00 до 14.00. Тел.: 4-34-20, 4-34-21.

Для приема больных детей организованны приемы в детской поликлинике №1 (ул. Ушакова, 7, тел.: 3-14-44) и детской поликлинике №2 (Микрорайон, 41А, тел.: 4-14-90) 2, 4, 6 января с 9.00 до 14.00.

Для приема экстренных больных в Берди и поселке Мичуринском прием пациентов в амбулатории Агролеса (ул. Парковая, 11, тел.: 5-87-08) 3 и 6 января с 9.00 до 14.00.

Для амбулаторного приема больных с травмами и больных хирургического профиля для выполнения перевязок на базе травматологического пункта приемного покоя хирургического корпуса Боровая, 109, тел.: 4-34-14) организованы приемы 3 и 6 января с 9.00 до 14.00

Дермато-венерологическое поликлиническое отделение (Пушкина, 172, тел.: 5-18-66) принимает 3 и 6 января с 9.00 до 12.00.

Экстренную стоматологическую помощь оказывают на базе приемного покоя хирургического корпуса с 31 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.

На новогодних каникулах врачи советуют поберечь свое здоровье. Не злоупотреблять спиртным и не переедать. Побольше гулять на свежем воздухе. Применять физические нагрузки в соответствие с возрастом и состоянием здоровья.


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