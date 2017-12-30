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Фотомарафон «Ёлка Бердска» стартовал на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

Мы опубликуем всех зеленых красавиц на сайте www.kurer-sreda.ru, в группе ВКонтакте, а так же в газете «Курьер.Среда.Бердск».

30.12.2017 Фото: pxhere.com Нет комментариев

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск

Дорогие читатели!

Слышите скрип снега! Уже Дед Мороз оставляет следы во дворах! А елочные базары зазывают горожан за покупкой зеленой красавицы! Но курьеровцы ратуют не только за настоящие елки, но и искусственные, рукотворные (из самых неожиданных материалов)… Традиционно мы приглашаем вас поделиться своими новогодними елями/соснами/пихтами с нами!

Ведь уже нарядили? Тогда срочно фотайте и нам на ящик bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Ёлки Бердска». Мы опубликуем всех красавиц на сайте, в группе ВКонтакте, а так же в газете «Курьер.Среда.Бердск». Подпишите фото своим именем, если будет желание – напишите пару слов о том, какие у вас есть традиции, связанные с Новым годом и елкой.

Так же в отдельном посте мы объявим фотомарафон «Новогодние детишки-2018» — ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах. Ведь утренники уже начинаются! Снимайте, присылайте на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Новогодние детишки-2018». Фотокарнавал мы опубликуем так же на сайте, в соцети Вконтакте и, конечно же, в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Фото принимаем до 10 января 2018 года.

Присылая фото с вами и елкой на ящик редакции bkurer@mail.ru, вы даете согласие на публикацию изображения и своего имени.

Ёлки Бердска прошлых Новых годов

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск

Ёлки Бердска 2018

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Вот такая новогодняя красавица получилась у нас. annaluneva215
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Елка семьи Двойнишниковых)Наша зеленая красавица.Нарядили,и уже ждем Новый год)Традицией стало наряжать елочку за неделю до главного праздника зимы)

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Ёлка  от Баглай Ирины Валерьевны

Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Каждый год мы наряжаем настоящую пихту на Новый год. И по всем правилам, на утро, после Нового года, дети находят под ней свои подарки. Три года назад мы построили дачу и теперь трехметровая красавица нас радует на даче.
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Лариса Гарковая
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фото Лилия
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Добрый день!Это ёлка из бантиков. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством!С уважением, Двинянинова Марина Александровна.
Фотомарафон Ёлка Бердска стартовал на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фото прислала Катерина Затепякина

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