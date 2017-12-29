Кто-нибудь получил 13-ю зарплату?

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Нам тут непонятно кого мясо предлагают взять под зарплату . Бомжа кого то разделали и сейчас с рабочими расчитываются .
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Обещают дать не более 20 т.р. Или не более среднемесячного оклада (тут уже наверное кому как). Даже документ специальный прислали, где данный момент обговаривается. Но пока все в полном недоумении. Процедура эта у нас новая, как всё будет выглядеть на практике непонятно. Больше всего вызывает вопросов фраза «не более»)))
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Отменили нам 13 ю
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