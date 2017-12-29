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Кто-нибудь получил 13-ю зарплату?

Если не секрет, то сколько ?

29.12.2017 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Местный:

Здравствуйте.

Кто-нибудь получил годовую премию (13 зарплата) на работе/службе, если не секрет, то сколько? Кто нибудь получил 13 ю зарплату?

P.S.
Мы не получили ничего)) Госорганизация.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Нам тут непонятно кого мясо предлагают взять под зарплату . Бомжа кого то разделали и сейчас с рабочими расчитываются .

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  2. 50% госорганизации)

    Обещают дать не более 20 т.р. Или не более среднемесячного оклада (тут уже наверное кому как). Даже документ специальный прислали, где данный момент обговаривается. Но пока все в полном недоумении. Процедура эта у нас новая, как всё будет выглядеть на практике непонятно. Больше всего вызывает вопросов фраза «не более»)))

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  3. Аноним

    Отменили нам 13 ю

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