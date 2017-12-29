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«Бердская Снегурочка-2018»: Могу парить под потолком, люблю петь и мужа

132 голоса набрала в конкурсе Снегурочек Ульяна Коваль из Бердска. Она заняла первое место и получила телевизор.

29.12.2017 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой, Надежды Рябковой Нет комментариев

«Бердская Снегурочка 2018»: Могу парить под потолком, люблю петь и мужа

«Снегурочка- 2018» может петь, шить и вязать и выделывать акробатические трюки на воздушных полотнах

28 декабря выбрали самую-самую Снегурочку Бердска.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела культуры Оксана Мокриенко, участниц на конкурс «Снегурочка-2018» было шесть. В первом туре они пели, представляли, какие игры будут проводить с детьми.

Каждая участница должна быть не моложе 18 и не старше 35 лет и облачиться в костюм Снегурочки. Его нужно было сшить самим или оформить элементами ручной вышивки.

По итогам первого тура три бердчанки вышли в финал. Снегурочки пели песни, угощали детвору конфетами и, дав погладить домашнего любимца-собаку, предлагали загадать желание, которое обязательно сбудется.

Народным голосованием первое место и телевизор получила Ульяна Коваль. За нее проголосовали 132 человека, второе место и мультикухню завоевала Алевтина Качан (110 голосов), третье место и мультикухню Кристина Голикова, набравшая около 30 голосов.

Автор видео Елена Белоусова

Гладьте почаще собак и ваши желания сбудутся
33-летняя бердская Снегурочка работает ведущей на праздниках. Она не только хорошо поет, но и занимается акробатикой на воздушных полотнах. На конкурсе «Миссис Бердск-2016» больше всего собрал аплодисментов номер Ульяны Коваль. Она парила под потолком, выделывала в воздухе немыслимые пируэты и получила титул «1-я Вице-миссис Бердск».

— Участницы все достойны победы, — рассказывает бердчанка. — Талантливые, красивые, подготовленные. Моя группа поддержки быстро замерзла и разбежалась, поэтому за меня голосовали только горожане.

Свою победу Ульяна связывает с поддержкой любимого супруга, в браке с которым она 13 лет. Изюминка ее выступления — вест-хайленд-уайт-терьер Герда. Не только детвора, но и бабушки, гладя белоснежного песика, загадывали желание.

— Мне очень хочется, чтобы все были счастливы. Когда счастливы все вокруг, и я счастлива. По характеру моя собачка игривая и дружелюбная, я думаю и год будет именно таким. Гладьте почаще собак, и даже если не все ваши желания сбудутся, вы получите море позитива и хорошего настроения, потому что собака — друг человека, — пожелала победительница конкурса «Бердская Снегурочка-2018».


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