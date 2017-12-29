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В новогоднюю ночь 28-градусный мороз ударит в Бердске

Морозная и ветреная погода ожидает бердчан в последний день уходящего года и первую неделю 2018-го. Спасатели предупреждают: будьте осторожны.

29.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

В новогоднюю ночь 28 градусный мороз ударит в Бердске

Мороз начнет крепчать 31 декабря

Неблагоприятная погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера, прогнозируется в Новосибирской области. Ночью 30 декабря ожидается снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, метели с ухудшением видимости, порывистый ветер. На дорогах заносы, местами гололедица. 31 декабря прогнозируется усиление мороза, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

По прогнозам синоптиков в Бердске в субботу, 30 декабря, температура сохранится на уровне минус 6-9 градусов, а к ночи похолодает до -14. В последний день 2017 года мороз будет постепенно крепчать и к вечеру остановится на отметке -28 градусов. Новогодняя ночь обещает быть морозной.

1 января 2018 года синоптики обещают в Бердске мороз до 22 градусов и усиление ветра. Такая погода сохранится всю первую неделю нового года.

Муниципальные власти и руководители объектов жизнеобеспечения получили соответствующие прогнозы. Населению следует учитывать погодные условия и быть внимательными, находясь на улице или отправляясь в поездки.

Пожарные также напоминают, что при похолодании повышаются риски бытовых пожаров. Жителям необходимо тщательно следить за пожарной безопасностью в жилье и быть предельно внимательными в быту.

МЧС России призывает автомобилистов быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Спасатели рекомендует жителям и автомобилистам Новосибирской области по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.

К дальним загородным поездкам, если таковых не избежать, спасатели советуют тщательно готовиться и предусмотреть разные нештатные ситуации.

Будьте внимательны, под действием осадков возможно отложение мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101. Номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Бердска 2-18-18.


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