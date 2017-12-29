1 млрд рублей на ремонт дорог получит в 2018 году Новосибирская область

Новосибирской области будет направлен 1 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Соответствующее распоряжение правительства о распределении иных межбюджетных трансфертов субъектам было подписано 27 декабря 2017 года.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что софинансирование областного бюджета предполагается в размере 1,1 млрд рублей, местных бюджетов – 288,1 млн рублей.

В 2018 году в регионе в рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 36 участков автомобильных дорог Новосибирской агломерации протяженностью 96 км, что увеличит до 52% долю сети автодорог агломерации, находящихся в нормативном состоянии.

Планируется устранить 19 мест концентрации ДТП и тем самым добиться ликвидации по итогам 2017-2018 годов 52 из 71 имеющегося аварийно-опасного участка. Это снизит количество таких участков на 73%. Работы будут проводиться в областном центре, в городах Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на ремонт бердских дорог выделят 105 млн рублей.