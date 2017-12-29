Ценопад стал главным сюрпризом 2017 года

Самый главный сюрприз, который в этом году получили россияне — рекордно низкая инфляция. Практически во всех регионах страны она опустилась ниже 4%, свидетельствуют данные Росстата. Самый низкий рост цен был в Пензенской области — 1%. Следом идут Омская область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия. Больше всего товары и услуги подорожали в Якутии — на 4,9%. Тренд на замедление роста цен Центробанк связывает с разовыми факторами: рекордным урожаем и стабильным курсом рубля. В следующем году их эффект будет исчерпан, однако инфляция все равно будет ниже 4%, считают эксперты.

В 2017 году потребительские цены в России уменьшились намного сильнее, чем планировал Центральный банк. Его цель по снижению инфляции до 4% к концу года давно достигнута: в ноябре рост цен замедлился до 2,5%. По обновленному прогнозу ЦБ, к концу года инфляция составит 2,4–2,6%.

По данным Росстата, в 84 регионах России из 85 к декабрю инфляция снизилась до уровня 4% или ниже. Это минимум за всё время наблюдения.

Самое большое увеличение цен зафиксировано в Якутии — 4,9%. Далее идут Москва, Санкт-Петербург, Калужская и Магаданская области. В этих субъектах товары и услуги подорожали на 3,5–3,9%.

Самая низкая инфляция в ноябре была отмечена в Пензенской области — всего 1%. Далее идут Омская область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия. Рост потребительских цен в этих субъектах не превысил и 1,2%.

Рекордно низкую инфляцию ЦБ объясняет не только своей жесткой денежно-кредитной политикой, которую он проводит в последние два года. Свою роль сыграли и разовые факторы: укрепление курса рубля и хороший урожай. Благодаря успехам в полях, в России впервые два месяца подряд была зафиксирована дефляция. В августе товары и услуги подешевели на 0,5%, а в сентябре — на 0,1%. А плодоовощная продукция в целом за июль–сентябрь подешевела на 27,8%, отмечало Минэкономразвития в «Картине инфляции» за сентябрь.

«Одновременно продолжилось снижение цен на фрукты и цитрусовые, что, вероятно, связано с произошедшем в сентябре укреплением рубля. Цены на эту категорию товаров реагируют на курсовые колебания практически без лага», — отмечало ведомство в документе.

В этом году существенно изменилась и структура инфляции. Если раньше основной вклад в нее вносили непродовольственные и продовольственные товары, то в этом году — услуги. За 11 месяцев они подорожали на 1,1%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,9%, а на продовольственные — на 0,2%.

По словам профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, в Якутии инфляция, скорее всего, останется выше 4%.

— Это удаленный регион, там всегда цены будут зависеть от транспортных расходов. А снижения тарифов на перевозки у нас нет. К тому же в этом регионе гораздо более высокие доходы населения, там народ может тратить больше, чем в других субъектах страны, — отметил Алексей Скопин.

Замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич отметил, что 30% россиян в этом году не почувствовали на себе роста цен.

— Это очень хороший показатель, который свидетельствует не только о том, что у нас снижается инфляция, но и о том, что население реально это на себе чувствует. В следующем году, думаю, инфляция будет ниже 4%, — подчеркнул он.

Показатель инфляции в регионах учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке. Сильное замедление роста цен в субъектах дает сигнал регулятору для более быстрого перехода к нейтральной монетарной политике. В своем последнем релизе по ключевой ставке Банк России указал, что видит возможность для снижения ставки в первом полугодии 2018 года. 15 декабря регулятор уже снизил ставку неожиданно сильно — на 0,5 процентного пункта — до 7,75%.

Источник: Известия