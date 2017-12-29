Трое пострадали на остановке, раздавленной неуправляемым автобусом в Москве

Рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве. По уточненной информации, погибших нет.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности потребителей, в связи наездом автобуса на пешеходов около метро «Сходненская» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Москве.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, водитель маршрутного автобуса допустил наезд на остановку общественного транспорта, так как не справился с управлением транспортного средства. В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Они госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia, который врезался в автобус, что спровоцировало наезд автобуса на остановку на северо-западе столицы, задержан.

«Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан», — говорится в сообщении на странице департамента транспорта Москвы в Twitter. По данным Дептранса, водитель автобуса имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль, у него не было ни одного нарушения ПДД с 2015 года.