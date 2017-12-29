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Ответы мэра: Сверху будет кафе, а снизу — общественный туалет в парке Бердска

Жители просят поставить в городе общественные туалеты. В центре он появится. А вот об отхожем месте в Микрорайоне пока не задумывались.

29.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Ответы мэра: Сверху будет кафе, а снизу — общественный туалет в парке Бердска

Под инвестпроект хотят отдать землю под этим неработающим туалетом

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, появятся ли в городе общественные туалеты.

Вопрос: Когда в Микрорайоне и в центре Бердска появятся общественные туалеты?

Ответ: На сессии городского совета я отстаивал включение общественного туалета в парке Бердска в план приватизации имущества. Потому что просто строительство туалета неинтересно. Для нас проще отдать этот земельный участок, который бы позволил наверху иметь точку общепита, а внизу — мы, муниципалитет, будем иметь свой туалет. Но инвестор при этом сделает реконструкцию коммуникаций и у него будет предприятие потребительского рынка. Я неоднозначно отношусь к критике со стороны некоторых депутатов. Они заявляли о том, что рядом находится кинотеатр, ресторан «Охотник»… Но, господа, они проектировали и строились без учета общественного туалета! Их туалетные комнаты сделаны для посетителей. Что здесь мудрить? Нужно проектировать туалет отдельно.

Другой вопрос — туалеты в торговых центрах. Во всем мире принято их делать. Но это условно общественные туалеты. Они работают в часы работы торгового центра. А городские туалеты работают 24 часа.

Вопрос строительства туалета в Микрорайоне пока не обсуждался. Думаю, нужно рассмотреть этот вопрос.

От редакции
«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей. В начале декабря редакция собирала вопросы от жителей города. Часть из них мы задали Евгению Анатольевичу при личной встрече. А часть — отправим в письменном виде.
Обратите внимание! В этом году мы будем придерживаться такой схемы: один ответ — одна публикация. Первую часть ответов мы опубликуем до Нового года. А вторую — после. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — «Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск».  Здесь можно будет найти все ответы. Кроме того, ссылки на все материалы в сюжете есть под этим текстом. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.


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Весь сюжет: Ответы мэра

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(3) Комментариев

  1. Аноним

    просто строительство туалета неинтересно

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2017/12/29/332453-otvety-mera-sverxu-budet-kafe-a-snizu-obshhestvennyj-tualet-v-parke-berdska

    ну да, что там интересного может быть :-D

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  2. Аноним

    Ну и для чего нужны такие ответы? Курьер, вы что, каждый ответ отдельной статьей?, разве мы уследим за этими ответами? Они все тут же слетают в архив! Специально что ли вы это делаете???

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