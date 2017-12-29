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Ответы мэра Бердска: Новый кольцевой маршрут запустят в городе

Власти не видят резона запускать еще один маршрут до БДО, хотя жители хотят добираться оттуда без пересадок. (ОТВЕТЫ МЭРА)

29.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Ответы мэра Бердска: Новый кольцевой маршрут запустят в городе

В Бердске нет маршрута, связывающего БДО и Микрорайон

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, появится ли новый маршрут в зеленой зоне города.

Вопрос: Планируется ли связать район БДО и Микрорайон городским маршрутом?

Ответ: В районе БДО работает три маршрута. Пускать четвертый — это утопия. Там интервал хождения маршруток — 4 минуты. Но в январе 2018 года мы пустим новый маршрут по кольцу, который будет ходить через школу №10 и заезжать в Микрорайон.

От редакции

«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей. В начале декабря редакция собирала вопросы от жителей города. Часть из них мы задали Евгению Анатольевичу при личной встрече. А часть — отправим в письменном виде.

Обратите внимание! В этом году мы будем придерживаться такой схемы: один ответ — одна публикация. Первую часть ответов мы опубликуем до Нового года. А вторую — после. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — «Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск».  Здесь можно будет найти все ответы. Кроме того, ссылки на все материалы в сюжете есть под этим текстом. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.


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Весь сюжет: Ответы мэра

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    пустите 2 автобуса №3 к лету! и чтоб хоть до 21ч.

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