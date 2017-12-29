На доли секунды опередил соперников и вырвал победу биатлонист из Бердска

26-27 декабря на Новосибирском биатлонном комплексе состоялось открытое первенство области по биатлону среди юношей и девушек 1999-2000, 2001-2002 годов рождения.

В первый день состоялись спринтерские гонки, рассказали в пресс-службе бердской спортшколы «Восток». В старшей группе на дистанции 7,5 км среди юношей развернулась борьба за призовую тройку.

В итоге победу одержал бердчанин Николай Калинин, отыграв у представителя Алтайского края 0,3 секунды. Бронзовым призером стал новосибирский биатлонист Бунчук Максим, уступив Николаю 1,2 секунды.

Среди девушек 15-16-летних девушек победу в спринтерской гонке одержала воспитанница «Востока» Евгения Пастухова, допустив один промах на двух огневых рубежах. В младшей группе среди юношей этого же возраста второе место занял «востоковец» Александр Плотников.