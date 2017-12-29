Не будет салюта в новогоднюю ночь в Бердске

В новогоднюю ночь в Бердске не будет общегородского салюта. Как и в предыдущих годах, праздничную программу город проводит накануне 31 декабря.

Однако жители зачастую устраивают свои собственные салюты. В связи с этим надзорные органы напоминают о соблюдении правил безопасности при запуске всевозможных ракет и петард. Их необходимо запускать вдали от жилых домов. Кроме того, пиротехнику нельзя доверять детям и лицам, находящимся в алкогольном опьянении.

— Кто запускает салют, тот и несет ответственность за него, — говорит начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. — Человек выбирает место в зависимости от класса опасности пиротехнического средства, ставит снаряд, запускает и утилизирует, согласно инструкции.

Ранее управляющим компаниям Бердска рекомендовали обустроить специальные площадки для фейерверков во дворах, но они отказались брать на себя такую ответственность. Ведь в случае чего отвечать будут сотрудники УК. А еще на таких площадках должны дежурить наряды полиции, что физически невозможно.

Напомним, что большой салют в Бердске гремит только по случаю Дня города и Дня Победы.