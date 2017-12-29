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По частям продадут автомобиль-«конструктор» продавца-обманщика в Новосибирске

Покупателю отказали в регистрации авто после распила , но покупатель не хочет забрать машину и вернуть деньги. Ее разберут на запчасти.

29.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

По частям продадут автомобиль «конструктор» продавца обманщика в Новосибирске

Суд обязал продавца забрать машину и вернуть деньги

Нечистый на руку продавец транспортного средства благодаря судебным приставам лишился автомобиля буквально по запчастям. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

В отделе судебных приставов по Железнодорожному району города Новосибирска на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина М.

Дело в том, что должник продал машину гражданину О., но при постановке транспортного средства на учёт выяснилось, что номер двигателя и кузова перебит, поэтому в регистрации ему отказали. Обманутый покупатель потребовал у гражданина М. деньги назад, но продавец отказался выполнить это требование.

Суд решил, что транспортное средство должно быть возвращено нечистоплотному дельцу, а 242 000 рублей – взыскателю. Должник начал скрываться от встречи с судебными приставами, но уклоняться от передачи ему авто гражданин М. не собирался. Во время подписания акта приёма-передачи судебный пристав-исполнитель принял нестандартное решение.

Так как автомобиль с перебитыми номерами невозможно реализовать, судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых составил акт описи и ареста каждой запчасти транспортного средства в отдельности.

Теперь, если расстроившийся неожиданным исходом неплательщик, не погасит задолженность в установленные сроки, запчасти ждёт реализация, а полученные денежные средства пойдут на погашение задолженности.


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