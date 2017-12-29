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«Бердский острог» из кедрового бруса простоит 100 лет в Бердске

Строители завершат основную работу в будущем историческом парке уже в феврале 2018 года. В марте останется только накрыть крышу. (ВИДЕО)

29.12.2017 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий

«Бердский острог» из кедрового бруса простоит 100 лет в Бердске

Иван Якищик рассказал о преимуществе строительства из профилированного бруса

О технологии строительства исторического парка «Бердский острог» рассказал застройщик генеральный директор фирмы «Рубикон» Иван Якищик на заседании совета старейшин в Бердске.

«Бердский острог» из кедрового бруса простоит 100 лет в Бердске

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», строительство острога началось в 2016 году. Планировалось, что он примет на своей площадке гостей, прибывших на 300-летие Бердска. Но планам не суждено было сбыться из-за финансовых проблем. В этом году бизнесмен Александр Илющенко получил кредит и возобновил строительство. Строительство острога обойдется предпринимателю в 100 млн рублей.

Старейшинам продемонстрировали образцы углов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. «Бердский острог» собирают из кедрового профилированного бруса. Иван Иванович объяснил, при сборке строений из профилированного бруса утеплитель не загнивает и угол получается теплым — нет продувания.

«Бердский острог» из кедрового бруса простоит 100 лет в Бердске

— В «Бердском остроге» есть смотровые площадки и прочее, но есть и трапезная, и дом приказчика, которые будут отапливаться и использоваться зимой. Когда любой строитель начинает строить, он считает каждую копеечку. Когда 12 лет назад мы хотели заняться деревянным домостроением и выбирали свой путь, то мы однозначно остановились на профилированном брусе, — рассказал Якищик.

Автор видео Галина Панчева

— Бердский острог строили 300 лет назад. Но тогда такой технологии не было. Зачем тогда экономить? — спросил председатель совета старейшин Александр Бояркин.

— Другой вопрос. Тогда на «Бердский острог» нужно было брать круглые бревна, находить и нанимать специалистов, которые пришли бы с топорами и рубили. Этот острог строили бы минимум пять лет. И стоило бы это дорого. А настоящий строится за два года. И эту красоту я даже не знаю, как бы еще срубили, — ответил Якищик.

Старейшины привели пример Томского острога. Для его создания привозили старые дома из деревень.

— В будущем мы планируем завозить туда экспонаты тех исторических домов, которые остались в новосибирской и соседних областях. Есть такие планы, — присоединился к разговору Илющенко.

Александр Петрович отметил, что они не делают исторический парк в том виде, в котором он был 300 лет назад. Этот парк делают для семей с детьми.

— На территории Новосибирской области мы не нашли ни одной строительной бригады, которая сказала бы, что за такой срок они сделают такой-то объем. Мы бы последующие 300 лет строили, — уверил Илющенко.

По словам Ивана Ивановича, на конец декабря они освоили 1200 кубометров профилированного бруса. В феврале строительство «Бердского острога» практически завершится. На март останутся только крыши.

Занимающийся строительством более 50 лет старейшина Владимир Колотов рассуждал:

— Что такое «Бердский острог»? Это должны быть какие-то форма, содержание и наполнение. Все это будет обеспечено. Мы видели Богоявленский храм. Построен из бруса. Почему? Ведь раньше все храмы строились из бревна. Брус в полной мере соответствует для строительства объектов.

Член совета старейшин Галина Баранова рассказала, что знает Ивана Якищика как профессионала: все, что он делал в городе, стоит и будет стоять сотни лет.

Иван Якищик обратился к старожилом с предложением: если они захотят побывать в «Бердском остроге», то пусть звонят ему. Он приедет заберет их и все покажет на месте.

— Мы только в октябре зашли на этот объект, но уже освоили 600 кубов строений, осталось 220-230. Хотел бы вам показать ту часть, которую мы возводили два года назад: там нет дырок, там углы четко сформированы. Когда я сегодня продолжаю работать и привожу в острог людей, желающих со мной сотрудничать по строительству жилья, то они с радостью подписывают контракт. Для меня это как подарок. Рядом, на месте, люди приехали и посмотрели, — акцентировал Иван Иванович.

Старейшины отметили, что в настоящее время нет ни чертежей Бердского острога и ничего исторического в этом плане. Но если приняли решение именно о таком строительстве, то не может быть и вопросов.


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(1) Комментарий

  1. anonim

    А что не рассказали как по ночам фуры этот брус вывозят с острога???

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