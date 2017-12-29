КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру на Первомайской,11
ПРОДАМ 3-Ю КВ. НА СЕВЕРНОМ С РЕМОНТОМ
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Срочно продам квартиру 89138984582
Срочно продам 1-ю, 89139396738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Бердская Снегурочка-2018»: Могу парить под потолком, люблю петь и мужа

В новогоднюю ночь 28-градусный мороз ударит в Бердске

Ответы мэра: Сверху будет кафе, а снизу — общественный туалет в парке Бердска

1 млрд рублей на ремонт дорог получит в 2018 году Новосибирская область

Избирательную кампанию Путина оплатят близкие к «Единой России» фонды

Ответы мэра Бердска: Новый кольцевой маршрут запустят в городе

Ценопад стал главным сюрпризом 2017 года

Не будет салюта в новогоднюю ночь в Бердске

Трое пострадали на остановке, раздавленной неуправляемым автобусом в Москве

На доли секунды опередил соперников и вырвал победу биатлонист из Бердска

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Путин повысил МРОТ до уровня прожиточного минимума

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 9489 рублей в месяц.

29.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Путин повысил МРОТ до уровня прожиточного минимума

Все выплаты зависят от МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован сегодня, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 тыс. 489 рублей в месяц. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года», — говорится в документе.

Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения в целом по России и в субъектах страны подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Росстата.

В сентябре Путин на встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ, и подчеркнул, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Бердская Снегурочка-2018»: Могу парить под потолком, люблю петь и мужа В новогоднюю ночь 28-градусный мороз ударит в Бердске Ответы мэра: Сверху будет кафе, а снизу — общественный туалет в парке Бердска

(1) Комментарий

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика