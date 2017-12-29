Путин повысил МРОТ до уровня прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован сегодня, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 тыс. 489 рублей в месяц. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года», — говорится в документе.

Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения в целом по России и в субъектах страны подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Росстата.

В сентябре Путин на встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ, и подчеркнул, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.