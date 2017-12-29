Ответы мэра Бердска: 25 млн рублей заложили в бюджете на газопровод в центре

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал о планах по газификации частного сектора.

Вопрос: Планируется ли газификация Бердска, конкретно центральной его части? Центр города зимой похож на «маленький, но хорошо организованный» крематорий. Окна и даже форточку открыть проблематично. Наряду с этим хотелось бы отметить, что на мой взгляд, город стал ощутимо чище. Спасибо.

Ответ: Планируется. И вообще, газификация города Бердска — это проблемная ситуация. Мы запланировали в 2018 году 25 млн рублей на газопровод высокого давления. Тогда мы сможем подключить к газу 600 домов. Наша задача — войти в программу по строительству газопровода высокого давления. Для этого все есть. Этот газопровод как раз будет охватывать центральную часть.

У нас очень низкий процент газификации города. Активность была низкая в этом плане. Но за 2017 год мы достаточно активно поработали. И в Южном мы подвели магистраль, так как планируем там строить школу и котельную для него. Но мы делали это из расчета, что люди будут тоже подключаться.

И нужно напомнить, что муниципалитет строит только газопроводы высокого давления. А по газопроводам низкого давления людям надо самим принимать решения — создавать кооперативы.

От редакции

«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей. В начале декабря редакция собирала вопросы от жителей города. Часть из них мы задали Евгению Анатольевичу при личной встрече. А часть — отправим в письменном виде.

Обратите внимание! В этом году мы будем придерживаться такой схемы: один ответ — одна публикация. Первую часть ответов мы опубликуем до Нового года. А вторую — после. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — «Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск». Здесь можно будет найти все ответы. Кроме того, ссылки на все материалы в сюжете есть под этим текстом. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.