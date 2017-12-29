Сыры с плесенью, копчености и мороженое на 4 млн рублей покупает правительство

Тонны продуктов покупает правительство Новосибирской области на 2018 год. Это мясо различных сортов, сыры с плесенью, фрукты и другие продукты на сумму почти в 4 млн рублей.

Закупку в декабре провело казенное учреждение «Управление контрактной системы». Самая дорогая закупка (736 тыс. рублей) — сыры твердых и мягких сортов. Из них чиновникам требуется 710 кг сыра «Витязь» (253 тыс. рублей), 650 кг Тильтизета (264 тыс. рублей), 150 упаковок по 125 г сыра с белой плесенью Камамбер (30 тыс. рублей), 27 копченых косичек (1,5 тыс. рублей), 70 упаковок пармезана по 0,2 кг (12 тыс. рублей), 10 кг сыра Рокфор с плесенью (8,6 тыс. рублей), 18 кг — с грецким орехом (8,9 тыс. рублей), а также плавленый сыр и другие сорта.

Из колбасных изделий больше всего — 800 кг — закупается варено-копченого сервелата (227 тыс. рублей), 400 кг ветчины (130 тыс. рублей), 305 кг копчено-вареная грудинки (145 тыс. рублей), 100 кг карбонада из свинины (53 тыс. рублей), 108 кг сырокопченой колбасы (79 тыс. рублей).

Вкусы на рыбу не столь притязательны. Чиновники закупят около 1 тонны рыбы. Среди сортов преобладает скумбрия, камбала, минтай, сель. Но есть и 100 кг горбуши свежемороженой за 24 тыс. рублей, 120 кг молок лососевых рыб на 15 тыс. рублей, 200 кг рыбы терпуг на 56 тыс. рублей.

На 1 100 капсул для кофе уйдет 33 тыс. рублей, 1,3 тонны творога — 275 тыс. рублей, 1 тонны сметаны — 120 тыс. рублей. Экзотических среди фруктов нет. 34 кг киви (4 тыс. рублей), 50 кг винограда и ананасов (на 8,7 и 6,5 тыс. рублей соответственно), 70 кг апельсинов (7,5 тыс. рублей) и 135 кг лимонов (16 тыс. рублей).

Мороженого чиновники купят почти 40 тыс. рублей. По 200 штук ванильного эскимо в глазури из молочного шоколада на палочке, ванильного эскимо, ягодных рожков, брикетов в вафлях, вафельных стаканчиков. Еще 13 упаковок мороженого весом в 900 гр.