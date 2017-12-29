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Счастье и любовь будут с Вами — прочтите наши поздравления с Новым годом!

Дорогие бердчане! Компании Бердска искренне поздравляют вас с 2018 годом! Желают вам мира, добра, благополучия и удачи! Мы вас любим!

29.12.2017 Нет комментариев

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!
Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!
Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Дорогие земляки!

Пусть в наступающем Новом году на вашем жизненном пути встречается поменьше препятствий и побольше хороших людей. Пусть дети радуют своими достижениями, а родители — крепким здоровьем. Чтобы ваши домашние питомцы вас радовали и никогда не болели. Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей, семья дарила любовь, а работа приносила удовольствие.

С Новым годом!

Коллектив ветеринарной клиники «Доктор Айболит»

г. Бердск,

переулок Промышленный, 2А,

т. 3-10-13

https://youtu.be/p5dDSO0ap30

Адрес: г. Новосибирск,

ул. Троллейная д.12

тел.: +7(383) 203-47-87

Дорогие бердчане!

С наступающим Новым годом!

Пусть прошедший год Петуха заберет с собой неприятности, неудачи и горести. Пусть год Собаки принесет вам много верных и преданных друзей, уверенность в себе и своих силах. Пусть в наступающем году на вашем жизненном пути встречаются только хорошие люди. Пусть сбудутся все ваши планы и мечты. Пусть вас радуют близкие. А если вдруг из ваших глаз польются слезы, то пусть их причиной станет счастье!

С уважением, коллектив ООО

«Стройинвестпроект»

sip-nsk.ru

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

ОООСРС.РФ

Дорогие бердчане,

поздравляю вас с наступающим

Новым годом!

Пусть под бой курантов для вас откроются прекрасные перспективы. Пусть в 2018 году вам во всем сопутствуют удача и успех. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, а в доме поселятся тепло и благополучие! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты!

Алексей Осин,

заместитель председателя наблюдательного совета холдинга «СтройРегионСервис»

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Дорогие бердчане!

Новый год — время подведения итогов, мы строим планы, загадываем желания. Пусть прекрасное новогоднее настроение сохранится как можно дольше. Пусть каждый день наступающего года вносит в мир уют и согласие.

Желаем новых открытий, реализации задуманного. Пусть вас окружают надежные и верные друзья, а в семьях царит мир и покой.

С уважением, коллектив холдинга «СтройРегионСервис»

ОООСРС.РФ

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Дорогие жители Бердска!

Новый год с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Все они загадывают под бой курантов самые заветные желания. Пусть все ваши мечты сбудутся в новом, 2018 году. И все беды и несчастья минуют вас. Пусть ваше здоровье будет крепким, помыслы чистыми, а удача всегда будет идти с вами рука об руку. Счастья, любви, семейного благополучия вам и вашим близким.

С Новым годом!

С большой любовью и уважением к своим любимым

покупателям от коллектива магазина «Мяско»

Бердск, ул. Первомайская 12/1,    8-913-777-73-46, 8-913-001-21-12

myasko.vesberdsk.ru

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Новый год – самый яркий, самый красивый и веселый праздник. Зеленая нарядная елка с разноцветными игрушками, сверкающими и блестящими, брызги шампанского, общее оживление и радость. Желаем всем такой же жизни в новом году – красочной и сверкающей, многообещающей и щедрой, как праздник Новый год!

С уважением, коллектив компании ООО «СибМФЦ»

кадастр, геодезия, оценка

sib-mfc.ru

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Дорогие горожане!

Пусть новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями и знакомствами, желаниями и возможностями. Желаем, чтобы Вы могли разделить радостные моменты с близкими людьми.

Желаем здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону!

От коллектива Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Бердска,

руководитель Владимир Николаевич Захаров

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

С наступающим

Новым годом,

дорогие бердчане!

Каждый ждет от нового года только всего лучшего. И если в это верить и идти планомерно к своим целям, то любые ваши мечты сбудутся. Мудрые люди, в первую очередь, желают всем здоровья, а все остальное, как они говорят, приложится. Здоровья вам! Хотите быть счастливыми и успешными — будьте ими!

С уважением, коллектив ООО ИПК «Абис»

и коллектив магазина «Вершки-корешки»

ул. Ленина, 41Б, 1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»

pyhta.ru

Дорогие земляки!

Наступает год одного из самых дружелюбных и преданных животных — Собаки! Пусть символ этого года сбережет вас и ваши семьи от горестей, пусть напасти и разочарования обойдут вас стороной. Хочется пожелать настоящего «собачьего нюха» в делах, фееричных выходных и сибирского крепкого здоровья.

С Новым годом!

astrouran.ru

Уважаемые бердчане!

В преддверии Нового года желаем всем новогоднего настроения! Пусть в душе царит гармония, улыбка сияет на лице. Желаем, чтобы грядущий год был щедр на успех. Пусть воплощаются все смелые планы. Семейного благополучия, финансовой стабильности, результативных трудовых будней и занимательных выходных и отпусков!

От коллектива  агентства №301

ППФ Страхование жизни

vesberdsk.ru/berdsk/322103

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Дорогие бердчане!

С наступающим новым, 2018 годом! Желаем, чтобы в вашем доме царили только гармония и понимание. Чтобы в нем было всегда тепло и уютно. Чтобы жизнь была безбедной. Чтобы у вас всегда были друзья, на которых можно положиться в трудную минуту. Чтобы миновала вас горечь предательства и разочарований. Дарите людям добро — оно добром вернется!

Любовь Сидорова, директор

студии танца «Parllel`»

г. Бердск, М-он Молодежный, ул. Боровая, 4/6

8-923-239-76-90

vk.com/parallelschool

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Уважаемые бердчане!

Вот-вот наступит новый год. И принесет много нового для бердчан. Каким будет новый, 2018 год, зависит только от нас с вами. Можно надеяться на счастливый случай и удачу, но они, к сожалению, выпадают нечасто. Поэтому придется приложить усилия, чтобы очередной год стал для вас успешным и счастливым. Пусть ваши родные будут здоровы, дети радуют своими успехами, в семьях царит мир и добро.

С Новым годом!

Всегда ваши, «Алексеевские бани»
ул. Лунная, 11а

+7 983 000-58-11,

+7(38341) 5-64-65

+7(383) 204-58-11

sibbani.ru

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!

Пусть Новый год, стоящий на пороге, принесет вам как можно больше амбициозных планов и решений по их воплощению, ярких творческих озарений и новаторских идей.

Пусть желание двигаться вперед, энергия и решительность сопровождает вас весь год.

И пусть тот теплый домашний уголок, который позволяет восстановить силы, будет самым уютным, и пусть в нем всегда ждут те самые важные люди, глаза которых с любовью и нежностью смотрят на вас, вдохновляя к первенству и победе.

С уважением, коллектив школы развития «Интеллект»

vk.com/chitai.berdsk

Счастье и любовь будут с Вами прочтите наши поздравления с Новым годом!


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