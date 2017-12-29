Счастье и любовь будут с Вами — прочтите наши поздравления с Новым годом!

Дорогие бердчане! Компании Бердска искренне поздравляют вас с 2018 годом! Желают вам мира, добра, благополучия и удачи! Мы вас любим!
Пусть в наступающем Новом году на вашем жизненном пути встречается поменьше препятствий и побольше хороших людей. Пусть дети радуют своими достижениями, а родители — крепким здоровьем. Чтобы ваши домашние питомцы вас радовали и никогда не болели. Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей, семья дарила любовь, а работа приносила удовольствие.
Коллектив ветеринарной клиники «Доктор Айболит»
г. Бердск,
переулок Промышленный, 2А,
Адрес: г. Новосибирск,
ул. Троллейная д.12
тел.: +7(383) 203-47-87
С наступающим Новым годом!
Пусть прошедший год Петуха заберет с собой неприятности, неудачи и горести. Пусть год Собаки принесет вам много верных и преданных друзей, уверенность в себе и своих силах. Пусть в наступающем году на вашем жизненном пути встречаются только хорошие люди. Пусть сбудутся все ваши планы и мечты. Пусть вас радуют близкие. А если вдруг из ваших глаз польются слезы, то пусть их причиной станет счастье!
С уважением, коллектив ООО
«Стройинвестпроект»
Дорогие бердчане,
поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Пусть под бой курантов для вас откроются прекрасные перспективы. Пусть в 2018 году вам во всем сопутствуют удача и успех. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, а в доме поселятся тепло и благополучие! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты!
Алексей Осин,
заместитель председателя наблюдательного совета холдинга «СтройРегионСервис»
Новый год — время подведения итогов, мы строим планы, загадываем желания. Пусть прекрасное новогоднее настроение сохранится как можно дольше. Пусть каждый день наступающего года вносит в мир уют и согласие.
Желаем новых открытий, реализации задуманного. Пусть вас окружают надежные и верные друзья, а в семьях царит мир и покой.
С уважением, коллектив холдинга «СтройРегионСервис»
Новый год с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Все они загадывают под бой курантов самые заветные желания. Пусть все ваши мечты сбудутся в новом, 2018 году. И все беды и несчастья минуют вас. Пусть ваше здоровье будет крепким, помыслы чистыми, а удача всегда будет идти с вами рука об руку. Счастья, любви, семейного благополучия вам и вашим близким.
С большой любовью и уважением к своим любимым
покупателям от коллектива магазина «Мяско»
Бердск, ул. Первомайская 12/1, 8-913-777-73-46, 8-913-001-21-12
Новый год – самый яркий, самый красивый и веселый праздник. Зеленая нарядная елка с разноцветными игрушками, сверкающими и блестящими, брызги шампанского, общее оживление и радость. Желаем всем такой же жизни в новом году – красочной и сверкающей, многообещающей и щедрой, как праздник Новый год!
С уважением, коллектив компании ООО «СибМФЦ»
кадастр, геодезия, оценка
Дорогие горожане!
Пусть новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями и знакомствами, желаниями и возможностями. Желаем, чтобы Вы могли разделить радостные моменты с близкими людьми.
Желаем здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону!
От коллектива Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Бердска,
руководитель Владимир Николаевич Захаров
Каждый ждет от нового года только всего лучшего. И если в это верить и идти планомерно к своим целям, то любые ваши мечты сбудутся. Мудрые люди, в первую очередь, желают всем здоровья, а все остальное, как они говорят, приложится. Здоровья вам! Хотите быть счастливыми и успешными — будьте ими!
С уважением, коллектив ООО ИПК «Абис»
и коллектив магазина «Вершки-корешки»
ул. Ленина, 41Б, 1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»
Наступает год одного из самых дружелюбных и преданных животных — Собаки! Пусть символ этого года сбережет вас и ваши семьи от горестей, пусть напасти и разочарования обойдут вас стороной. Хочется пожелать настоящего «собачьего нюха» в делах, фееричных выходных и сибирского крепкого здоровья.
В преддверии Нового года желаем всем новогоднего настроения! Пусть в душе царит гармония, улыбка сияет на лице. Желаем, чтобы грядущий год был щедр на успех. Пусть воплощаются все смелые планы. Семейного благополучия, финансовой стабильности, результативных трудовых будней и занимательных выходных и отпусков!
От коллектива агентства №301
ППФ Страхование жизни
С наступающим новым, 2018 годом! Желаем, чтобы в вашем доме царили только гармония и понимание. Чтобы в нем было всегда тепло и уютно. Чтобы жизнь была безбедной. Чтобы у вас всегда были друзья, на которых можно положиться в трудную минуту. Чтобы миновала вас горечь предательства и разочарований. Дарите людям добро — оно добром вернется!
Любовь Сидорова, директор
студии танца «Parllel`»
г. Бердск, М-он Молодежный, ул. Боровая, 4/6
Вот-вот наступит новый год. И принесет много нового для бердчан. Каким будет новый, 2018 год, зависит только от нас с вами. Можно надеяться на счастливый случай и удачу, но они, к сожалению, выпадают нечасто. Поэтому придется приложить усилия, чтобы очередной год стал для вас успешным и счастливым. Пусть ваши родные будут здоровы, дети радуют своими успехами, в семьях царит мир и добро.
+7 983 000-58-11,
+7(38341) 5-64-65
+7(383) 204-58-11
Пусть Новый год, стоящий на пороге, принесет вам как можно больше амбициозных планов и решений по их воплощению, ярких творческих озарений и новаторских идей.
Пусть желание двигаться вперед, энергия и решительность сопровождает вас весь год.
И пусть тот теплый домашний уголок, который позволяет восстановить силы, будет самым уютным, и пусть в нем всегда ждут те самые важные люди, глаза которых с любовью и нежностью смотрят на вас, вдохновляя к первенству и победе.
С уважением, коллектив школы развития «Интеллект»
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