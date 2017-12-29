Счастье и любовь будут с Вами — прочтите наши поздравления с Новым годом!

Дорогие бердчане!

Новый год — время подведения итогов, мы строим планы, загадываем желания. Пусть прекрасное новогоднее настроение сохранится как можно дольше. Пусть каждый день наступающего года вносит в мир уют и согласие.

Желаем новых открытий, реализации задуманного. Пусть вас окружают надежные и верные друзья, а в семьях царит мир и покой.

С уважением, коллектив холдинга «СтройРегионСервис»