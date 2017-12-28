Открытость власти Бердска в соцсетях высоко оценили эксперты

Паблик администрации Бердска «Вконтакте» признан одним из лучших в России. Портал «Инфометр» нашел в популярной соцсети 98 официальных групп органов власти. И составил из них собственный рейтинг.

Критериями оценки стали: наличие ссылки на социальную сеть на главной странице официального сайта, статус сообщества «Публичная страница», возможность комментирования опубликованных постов, наличие комментариев от пользователей, наличие ответов на комментарии пользователей, публикация фото, публикация видео, адаптация материалов, наличие контактов органа власти в разделе «Информация», наличие функции «Написать сообщение», коммуникация (администратор отвечает на вопросы пользователей), использование тэгов в публикуемых материалах, наличие опросов пользователей по актуальной деятельности органа власти, частота публикации материалов.

В итоге Бердск занял 17 место. А уровень открытости бердской власти «Вконтакте» составил 76%. В группе «Администрация города Бердска» сейчас 968 подписчиков. Там ежедневно появляются обновления. В основном, это поздравления главы города с праздниками, ссылки на пресс-релизы и перепосты из информационных групп Бердска, в том числе СМИ.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» ведущий эксперт пресс-центра администрации Максим Андреев, занимающийся имиджем власти в соцсетях, специалисты «Инфометра» дали советы по увеличению популярности и открытости паблика. Так, например, рекомендовано открыть личные сообщения группы и использовать хэштеги в постах.

Отметим, что лидерами рейтинга «Инфометра» стали администрация Екатеринбурга, администрация Казани и администрация Сызрани. Аутсайдером назвали администрацию Волгодонска, процент открытости в соцсетях которой составил всего 5,5%.

Напомним, что власти Бердска в этом году активно осваивают социальные сети. Весной 2017 года страница мэра Евгения Шестернина появилась «Вконтакте». А осенью глава города зарегистрировался в «Инстаграме». Всего за несколько месяцев его аккаунт набрал более 600 подписчиков. Все страницы мэра ведет пресс-служба — разумеется, по согласованию с Евгением Анатольевичем.