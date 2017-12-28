Прокурор разрешил носить бороду и татуировки учащимся в Новосибирске

В Новосибирске прокурор принял меры к снятию ограничений и запретов для учащихся колледжа. Прокурор Кировского района провел проверку в Новосибирском промышленном колледже. Основанием для проверки послужило обращение одного из родителей учащегося.

Установлено, что в колледже действовало «негласное правило», согласно которому учащимся запрещено покидать здание образовательного учреждения на переменах, сообщил сегодня, 28 декабря, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Таким «правилом» руководство колледжа ограничивало право учащихся на свободу передвижения, в связи с чем директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции РФ и законодательства о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах России.

Прокурорской проверкой вскрыты локальные правовые акты колледжа (правила внутреннего распорядка), противоречащие федеральному законодательству, поскольку содержали запрет для обучающихся носить усы, бороду и татуировки.

Поскольку установленный администрацией колледжа запрет нарушает права учащихся на самовыражение, правила внутреннего распорядка опротестованы.