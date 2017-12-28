Завалит мокрым снегом трассу М-52 на двое суток в Бердске

Осложнение погоды прогнозируют метеорологи в ближайшие сутки в Новосибирской области. Днем 29-го и ночью 30 декабря в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, метели с ухудшением видимости, порывистый ветер. На дорогах заносы, местами гололедица, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, сегодня, 28 декабря.

Ведомство предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных обледенением линий электропередач и порывами линий связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди населения, нарушением в работе автомобильного транспорта, дорожных служб.

— Населению следует учитывать погодные условия и быть внимательными, находясь на улице. Родителям необходимо следить за досугом детей. В непогоду сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от дальних прогулок на природу, а также поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте без особой необходимости, — советуют спасатели.

В связи с осадками и гололедицей возможны ДТП, как на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, так и на опасных участках региональных и федеральных трасс:

Р-254 «Иртыш»: 1026,1-1026,6 км (Чановский район), 1118,0-1120,0 км, 1134,0-1135,0 км, 1170,0-1171,0 км, 1178,0-1179,0 км, 1182,0-1183,0 км (Барабинский район),

Р-256 «Чуйский тракт»: 33,5-35,1 км (г. Бердск), 48,35-49,65 км, 50,35-52,35 км, 62,8-63,8 км, 71,7-73,5 км, 74,3-76,5 км (Искитимский район), 118,0-119,0 км (Черепановский район),

Р-255 «Сибирь»: 133,0-136,0 км, 140,85-141,2 км (Болотнинский район),

Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход г. Новосибирск: 0,0-0,3 км (Коченевский район), 57,0-58,0 км (Мошковский район);

— Северный обход – с 37,250км по 38,250км (Новосибирский район, протяженность 1км, мост через р. Обь с металлическим пролетным строением, возможно образование гололедицы) и на других.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», «112». Телефон оперативного дежурного по Бердску 2-18-18.

В ночь на 28 декабря Бердск уже столкнулся с последствиями стихии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за бурана произошло отключение электроэнергии в трех районах частного сектора.