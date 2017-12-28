Помолодел Совет старейшин Бердска

Двое уважаемых и известных людей дополнили список совета старейшин Бердска. Согласно положению о работе совета, всего в нем должно быть 22 старейшины. А сейчас — 20. Двое членов — Наумов Николай Петрович и Лябина Вера Константиновна — ушли из жизни.

На рассмотрение членов совета старейшин были предложены две кандидатуры: Виктор Матко и Вячеслав Власов.

— Виктора Николаевича я знаю с тех пор, как он стал работать в Бердске. Родился 3 января 1955 года. В 1979 году пришел работать санитарным врачом в санэпидемстанцию. В 1981 у нас была очень сложная ситуация с медучилищем, много проблем было, и мы выбирали по сути дела, кого бы назначить на эту непростую должность. Остановились на Викторе Николаевиче. В это время он зарекомендовал себя человеком незаурядным, обладал организаторскими способностями. И мы его перевели на должность директора медучилища. Здесь он работал до 1986 года. За этот период он очень много сделал. Медучилище вышло в лидеры в Новосибирской области, укрепилось хорошими кадрами. Он и сам руководящую должность совмещал с преподавательской работой. Когда в 1986 ушла руководитель санэпидемстанции, то опять возник вопрос: кого поставить? И опять мы остановились на Викторе Николаевиче. Его перевели опять в санэпидемстанцию, где он работает по настоящее время, — представила кандидатуру Матко член совета старейшин Галина Баранова.

Галина Тимофеевна отметила, что Виктор Николаевич — очень грамотный специалист и к тому же хорошо разбирается в вопросах строительства, коммунальных дел, образовании, медицине.

— Вы все его хорошо знаете, — обратилась к членам совета Галина Тимофеевна.

Кандидатуру Вячеслава Власова, которому тоже 62 года, представил председатель совета старейшин Александр Бояркин.

Власов окончил санитарно-гигиенический факультет мединститута. В Бердске работал с 1978 года до ухода на пенсию. Был санитарным врачом и экологом. По его предложениям в городе проводился ряд мероприятий по выявлению вредных производственных факторов. В 1991 году его выбрали депутатом бердского горсовета депутатов. По предложению Власова в Бердске приняты серьезные ограничительные меры по защите лесов. Получал награды и памятные знаки. Является учредителем общественной организации «Экологический совет Бердска». Активно участвует в создании природных памятников областного и местного значения, городской целевой программе «Охрана окружающей среды». Сотрудничает с областными и федеральными природоохранными структурами. Внес значительный вклад в развитие Бердска.

Среди старейшин возник спор. Зачем в совете два санитарных врача? — недоумевал кто-то. К тому же, у некоторых членов были свои кандидатуры, которые они считали достойными войти в их совет.

Перед тем, как выбрать двух кандидатов, был составлен список. В него входили: Владимир Болтрукевич, Владимир Чайка, Анатолий Горбух, Вячеслав Власов, Галина Каргополова, Константин Маркин, Виктор Матко, Виктор Осин, Игорь Ашихмин, Валерий Чуркин, Владимир Зенков, Ольга Кабанова, огласил список Бояркин. Остановились на Матко и Власове.

Автор видео Галина Панчева



Кто-то из членов совета утверждал, что при выборе кандидатов в совет старейшин необходимо учитывать и их возраст. Мол, у «молодых ребят» еще есть время оказаться в совете старейшин. Нужно выбирать 80-летних «парней», имеющих опыт, знания, принципиальность и бескорыстность.

И все же старейшины сошлись в мнении: отдельно проголосовать за Виктора Матко и Вячеслава Власова. В итоге, за Виктора Матко проголосовали единогласно, Вячеслав Власов набрал большинство голосов присутствующих на совете старейших. В городе появилось два новых «аксакала».