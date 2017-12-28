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Полицейского-взяточника посадили на 8 лет в Новосибирске

Инспектор ДПС за 400 тыс. рублей предложил закрыть глаза на поддельные водительские права и пистолет у водителя Mercedes-Benz.

28.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Полицейского взяточника посадили на 8 лет в Новосибирске

Более года обвиняемый во взяточничестве провел за решеткой

Экс-инспектора ДПС в Новосибирске приговорили к лишению свободы в колонии строго режима, сообщил сегодня, 28 декабря, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС 38-летнего Вадима Зиминова.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п.п. «б,в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере с вымогательством ее получения), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В суде установлено, что 30 июля 2016 года в утреннее время инспектора и стажер ДПС около дома №52 по Красному проспекту остановили автомобиль марки «Мерседес Бенс» под управлением мужчины и сидящим рядом с ним пассажиром.

В ходе проверки документов инспектора ДПС установили, что автолюбитель, ранее лишенный судом права управления транспортным средством, управлял автомобилем по подложному водительскому удостоверению.

Зиминов в целях создания условий для получения от потерпевшего взятки, самовольно и незаконно (без участия двух понятых либо применения видеозаписи, без составления протокола) произвел досмотр сумки мужчины и автомобиля. При досмотре он обнаружил травматический пистолет и полиэтиленовые пакетики с неустановленным веществом, которое, по словам женщины, являлось лекарственным средством («Магний»).

Как старший экипажа ДПС экс-полицейский дал команду второму инспектору и стажеру применить к водителю и его спутнице наручники.

После этого полицейский потребовал от водителя передать ему 400 тыс. рублей за несоставление в отношении мужчины протокола об административном правонарушении и непринятие мер по передаче в орган предварительного расследования материалов по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка документов). Мужчина снизил размер взятки и был вынужден согласиться передать Зиминову взятку в размере 200 тыс. рублей.

В итоге Зиминов получил от потерпевшего лично взятку в виде денег в крупном размере (190 тыс. рублей).

— Кроме того, в ходе проверки документов и досмотра автомобиля Зиминов в кармане двери автомобиля обнаружил нож стоимостью 3700 руб. Страж закона взял из автомобиля нож и оставил его на асфальте возле автомобиля, затем, вернувшись на то место, где он оставил похищенный у гражданина нож, поднял его с асфальта и забрал себе, — рассказал подробности Лямкин.

Зиминов вину не признал. Однако суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя окончательно приговорил Зиминова к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 570 тыс. рублей с лишением права занимать должности государственной службы в правоохранительной системе сроком на 3 года.

Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    за нарушение, за которое остановили машину, пистолет, управление без удостоверения и подделку документов потерпевший посидел? или иммунитет за то что сдал? :-D

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