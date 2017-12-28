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Труп пожилой женщины нашли на кладбище Бердска

Вероятно, бердчанка пришла навестить могилы близких и скончалась. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

28.12.2017 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Труп пожилой женщины нашли на кладбище Бердска

Следователь СК выезжал на место происшествия

Сегодня, 28 декабря, на территории бердского кладбища обнаружен труп пожилой женщины. Информация об этом поступила в отдел МВД по Бердску около 13.00.

Позже ее подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» референт пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

По его словам, на теле нет видимых признаков насильственной смерти.
— Обнаружен труп пожилой женщины. Ее личность установлена. Она жительница города Бердска. Пока нельзя сказать причину смерти. Возможно, она наступила в силу возраста, — прокомментировал Бирюков.

Предположительно, пожилая бердчанка пришла навестить могилу кого-то из близких и скончалась. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, ищут свидетелей. О причинах и времени смерти может сказать только судебно-медицинская экспертиза.


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