Труп пожилой женщины нашли на кладбище Бердска

Сегодня, 28 декабря, на территории бердского кладбища обнаружен труп пожилой женщины. Информация об этом поступила в отдел МВД по Бердску около 13.00.

Позже ее подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» референт пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

По его словам, на теле нет видимых признаков насильственной смерти.

— Обнаружен труп пожилой женщины. Ее личность установлена. Она жительница города Бердска. Пока нельзя сказать причину смерти. Возможно, она наступила в силу возраста, — прокомментировал Бирюков.

Предположительно, пожилая бердчанка пришла навестить могилу кого-то из близких и скончалась. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, ищут свидетелей. О причинах и времени смерти может сказать только судебно-медицинская экспертиза.