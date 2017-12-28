Открытость власти Бердска в соцсетях высоко оценили эксперты
Прокурор разрешил носить бороду и татуировки учащимся в Новосибирске
Помолодел Совет старейшин Бердска
Завалит мокрым снегом трассу М-52 на двое суток в Бердске
Забастовка избирателей Навального: Мы не идем на участки
Полицейского-взяточника посадили на 8 лет в Новосибирске
Труп пожилой женщины нашли на кладбище Бердска
Подписные листы в поддержку кандидата Собчак привезли в Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Ответы мэра Бердска: Часть ул. Первомайской можно переименовать в Космическую. Но надо ли?