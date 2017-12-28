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Подписные листы в поддержку кандидата Собчак привезли в Бердск

С 28 декабря начинается сбор подписей в Новосибирской области за выдвижение Ксении Собчак на президентские выборы. Нужно собрать 2500 автографов.

28.12.2017 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Штаба Ксении Собчак Один комментарий

Подписные листы в поддержку кандидата Собчак привезли в Бердск

Александр Михайлец, руководитель штаба Ксении Собчак в Новосибирской области

С 27 декабря в 53 городах России, в том числе в Новосибирске, Бердске, Тюмени, Томске, Омске, Иркутске, Новокузнецке, Улан-Удэ, Сургуте, начался сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Сборщики кандидата «Против всех» будут собирать подписи как в предвыборных штабах, так и на улицах городов. В среднем в каждом городе будет работать по 50 сборщиков.

Штаб Собчак в Новосибирской области располагается в Бердске. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» его руководитель Александр Михайлец, тираж подписных листов в поддержку кандидата привезли из типографии только после обеда сегодня, 28 декабря, поэтому сбор подписей начнется вечером в четверг.

— Мы будем ходить с подписными листами и рассказывать о программе Собчак, предлагая поставить подпись за ее выдвижение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

По его словам, на территории Новосибирской области штабу кандидата «Против всех» необходимо собрать 2500 подписей. Планируют ездить по крупным населенным пунктам региона.

Как заявил Михайлец, накануне штаб проводил социологический опрос, который показал, что в новосибирской области есть люди, собирающиеся голосовать за Ксению Собчак:
— Это однозначно протестные избиратели, которые не хотят поддерживать действующую власть. Поэтому мы наберем нужное число подписей — это 100%.

Глава бердского предвыборного штаба Собчак уверен, что справится с задачей в срок — за месяц. Он вспомнил, как в 2012 году во время избирательной кампании удалось собрать 15 тыс. подписей за 2 недели. И пришлось это делать в новогодние праздники.
— То, что мы справимся, нет никаких сомнений, — подчеркнул Александр.

За январь команде Ксении Собчак необходимо собрать 100 тыс. подписей в ее поддержку. За качеством подписей будут тщательно следить. Сначала подписи будут проверять штабные юристы, затем юристы и графологи в центральном штабе кампании в Москве и только после двойной проверки подписи будут засчитывать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», кандидатуру Ксении Собчак на выборы президента России выдвинула партия «Гражданская инициатива» 23 декабря, а 26 декабря ЦИК зарегистрировал ее в качестве кандидата на участие в президентских выборах.

Александр Михайлец о своем назначении руководителем штаба в Новосибирской области:
— Я всегда поддерживал открытую и честную политическую борьбу. В условиях здоровой властной конкуренции, граждане нашей страны действительно смогут делать выбор и избирать достойных. Сегодня люди фактически лишены права безбоязненно высказывать свое мнение. Помогаю команде Ксении Собчак, потому что она единственная, кто не побоялся открыто заявить о своей позиции и голосами тысяч Россиян сказать «хватит!», и я говорю это вместе с ней.


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