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Путин назвал терактом взрыв в супермаркете Петербурга

Президент России дал указание главе ФСБ при сопротивлении террористов ликвидировать их на месте.(ВИДЕО)

28.12.2017 Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин 3 коммент.

Путин назвал терактом взрыв в супермаркете Петербурга

На месте взрыва

Президент РФ Владимир Путин назвал терактом взрыв, произошедший в Петербурге 27 декабря. Он дал указание главе ФСБ при задержании преступников действовать в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов в плен никого не брать, ликвидировать на месте.

«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — заявил глава государства на встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии, передает ТАСС.

Путин напомнил о тысячах боевиков, находившихся в Сирии. «А что было бы, если бы вот эти тысячи, сотни вернулись к нам и вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными?» — задал риторический вопрос президент.

Путин сообщил, что «вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона». «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул президент.

По последним данным, при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга пострадали 13 человек, восемь из них остаются в больницах. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство».

Видео ТАСС


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(3) Комментариев

  1. ывапр

    Классика жанра в предверии выборов.

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  2. Поросёнок Пётр

    Так теракт или не теракт, вы уж там ребята сперва договоритесь между собой ;)
    «По факту взрыва в магазине «Перекресток» на Конратьевском проспекте 44 СУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечают, что версия теракта не рассматривается.

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    • Человек

      Поросёнок Петя — если президент России сказал,что был терракт,а СК РФ возбудил уголовное дело,то это означает,что они взаимосвязаны,так как было покушение на убийство/может быть уголовным,а может быть политическим/.Кстати,террористов развелось в любой стране очень много,то пора их уже «мочить их в туалете».
      Человек — против НА и пров — в *IN LOVE*

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