Путин: вклад России в разгром террористов в Сирии был решающим

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия внесла решающий вклад в разгром террористических группировок в Сирии.

«Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступных сил, бросивших вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры», — сказал Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в операции в Сирии.

В России

По словам президента РФ, террористы стремились превратить Сирию и сопредельные государства в «плацдарм для глобальной агрессии, целью которой являлась наша страна», передает «Интерфакс».

«Победив в Сирии, пополнив свои ряды новыми рекрутами, получив доступ к деньгам и нефтяным ресурсам, к современному вооружению, террористы, безусловно, с новыми возросшими силами продолжили бы свое глобальное наступление», — сказал Путин.

6 декабря Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенной в России ИГИЛ уничтожены. Об этом было доложено Владимиру Путину.

11 декабря президент РФ посетил Сирия. Он встретился на базе «Хмеймим» с лидером арабской республики Башаром Асадом и отдал приказ начать вывод основного военного контингента России из этой ближневосточной страны.