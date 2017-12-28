Пришли в восторг больные туберкулезом дети от подарков благотворителей из Бердска

На детском утреннике 27 декабря ребятишки из детских туберкулезных санатория и больницы получили новогодние подарки от благотворителей Бердска.

— Дети были в восторге. Это нужно было видеть, каким счастьем лучились их глаза. Они рассматривали подарки, подаренные Дедом Морозом и Снегурочкой, как какое-то новогоднее чудо. Сколько было смеха и радостных возгласов. Поэтому я еще раз хочу сказать огромное спасибо всем читателям «Курьер. Среда. Бердск», устроивших для ребятишек такой счастливый Новый год! — признателен волонтер Вячеслав Останин.

Автор видео Галина Панчева



Напомним, бердчане передали в редакцию 137 наборов новогодних подарков. Собрали 89 650 рублей. 9896 рублей сотрудники редакции потратили на покупку 33 новогодних подарка. Осталось 80 000 рублей.

На оставшиеся деньги сотрудники «Курьер. Среда. Бердск» хотели приобрести для деток из туберкулезного санатория одежду, обувь и санки. Но изменились обстоятельства. Произошла ликвидация магазина детских товаров и их часть передали Вячеславу Останину. Он отметил, что у ребятишек из туберкулезного санатория теперь не будет недостатка в одежде. Но в санатории есть другая проблема — ветхая мебель.

— Детские стулья все ободранные, столы — обшарпанные. Я разговаривал с сотрудниками и они подтвердили, что для ребятишек просто необходимы новые стулья и столы. А еще бы сюрпризом стало появление в холле и группах небольших диванов. Есть два, таких древних, что на них даже сидеть страшно, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Останин.

Персонал уверен, что сейчас новая детская мебель — самое необходимое для воспитанников туберкулезного санатория.

Нам удалось выяснить, что в Мочищенский детский туберкулезный санаторий нужны 60 детских стульев, 16 столов и 4 диванчика.

Мы связались с новосибирской фирмой, изготавливающей эти предметы мебели, и там подсчитали, во сколько обойдется заказ. На эту сумму мебельщики сделали скидку. В итоге мебель для санатория будет стоить 80 952 рубля вместе с доставкой.

«Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с некоторыми меценатами и сообщить, что мы хотим потратим деньги не на одежду, а на мебель для маленьких пациентов туберкулезного санатория. В этом вопросе они были солидарны с редакцией. Думаем, что вы также не будете возражать, что собранные деньги уйдут не на конфеты, которые съедят за несколько дней, а на стулья и столы, которыми будут пользоваться тысячи маленьких обитателей туберкулезного санатория?!

Когда сотрудники санатория узнали, что на средства благотворителей хотят приобрести мебель для их воспитанников, то они также, как дети от новогодних подарков, пришли в восторг и назвали этот дар «сказочным подарком», отметил Вячеслав Останин.