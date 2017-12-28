Бедчанам не нравится отопление города последние два года.

Открытость власти Бердска в соцсетях высоко оценили эксперты
Прокурор разрешил носить бороду и татуировки учащимся в Новосибирске
Помолодел Совет старейшин Бердска
Завалит мокрым снегом трассу М-52 на двое суток в Бердске
Забастовка избирателей Навального: Мы не идем на участки
Полицейского-взяточника посадили на 8 лет в Новосибирске
Труп пожилой женщины нашли на кладбище Бердска
Подписные листы в поддержку кандидата Собчак привезли в Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Ответы мэра Бердска: Часть ул. Первомайской можно переименовать в Космическую. Но надо ли?
Есть пара слов по теме.
1) Бердчане, местные комментаторы, всем недовольны. Пора к этому факту привыкать так сказать.
Ну вот всем недовольны и все тут. Это не лечится и делать ничего не надо.
2) Бердчанам надо нести ответственность. За выборы Потапова, при котором долг КБУ сильно вырос. И за протесты против повышения тарифов на тепло, неповышение которых заставляет КБУ вносить столь нелюбимые изменения в режим работы.
Продолжайте быть недовольными, протестовать, выбирать некомпетентных и так далее. Ребят, вы сами виноваты, какие претензии.
0 7