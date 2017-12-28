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Бедчанам не нравится отопление города последние два года

Уважаемые руководители города, начните с себя.

28.12.2017 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Недовольная:

Бедчанам не нравится отопление города последние два года.

Какая температура воздуха в администрации города, в УЖКХ и в офисе МУП КБУ? Уважаемые руководители города, начните с себя.

Дайте команду отрегулировать у себя в офисах температуру не выше +20 градусов. Мужчины ходят на работу в пиджаках — они не замерзнут. Детей мелких тоже не наблюдается. Дамам придется снять туфельки, надеть сапожки и декольте (если есть) прикрыть.

Испытайте нормативные +20 градусов на своей шкуре и подайте личный пример стойкости!


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Есть пара слов по теме.
    1) Бердчане, местные комментаторы, всем недовольны. Пора к этому факту привыкать так сказать.
    Ну вот всем недовольны и все тут. Это не лечится и делать ничего не надо.
    2) Бердчанам надо нести ответственность. За выборы Потапова, при котором долг КБУ сильно вырос. И за протесты против повышения тарифов на тепло, неповышение которых заставляет КБУ вносить столь нелюбимые изменения в режим работы.

    Продолжайте быть недовольными, протестовать, выбирать некомпетентных и так далее. Ребят, вы сами виноваты, какие претензии.

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