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Бедчанам не нравится отопление города последние два года.

Какая температура воздуха в администрации города, в УЖКХ и в офисе МУП КБУ? Уважаемые руководители города, начните с себя.

Дайте команду отрегулировать у себя в офисах температуру не выше +20 градусов. Мужчины ходят на работу в пиджаках — они не замерзнут. Детей мелких тоже не наблюдается. Дамам придется снять туфельки, надеть сапожки и декольте (если есть) прикрыть.

Испытайте нормативные +20 градусов на своей шкуре и подайте личный пример стойкости!