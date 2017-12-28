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Ответы мэра Бердска: Улицы Раздольного начнем чистить в январе 2018 года

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Ответы мэра Бердска: Улицы Раздольного начнем чистить в январе 2018 года

Из-за сложностей с застройщиком власти приняли решение взять на баланс города дороги проблемного микрорайона. В планах — построить там тротуары и провести освещение. (ОТВЕТЫ МЭРА)

28.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Ответы мэра Бердска: Улицы Раздольного начнем чистить в январе 2018 года

Микрорайон Раздольный должен был стать поселком для научной элиты. Но превратился в район на отшибе города без инфраструктуры

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, как решаются проблемы микрорайона Раздольного.

Вопрос: Когда будут чистить дороги от снега по ул. Алмазная, Изумрудная, Агатовая, Малахитовая в микрорайоне Раздольный? Когда будет проложен тротуар от улицы Заводская до микрорайона Раздольный? Когда будет установлено освещение по ул. Алмазная, Изумрудная, Агатовая, Малахитовая в микрорайоне Раздольный? (было порядка пяти аналогичных вопросов от разных жителей — прим. ред.).

Ответ: Раздольный сам по себе проблематичен. Планов было громадье, а получилось в итоге совсем не то, что планировали. И мне рассказывали, что в микрорайоне будет жить чуть ли не научная элита и молодые специалисты. Что будет инфраструктура и социальная инфраструктура, сочетание научного производства и социальной сферы… Все авторы этих произведений канули куда-то. И появились уже в зале суда по банкротству. Я не буду называть этих авторов. Тема немного другая.

Мы разобрались, взяли на баланс себе дороги в этом районе, чтобы мы могли их обслуживать. И считаем, что правильно сделали. Сейчас мы как раз в стадии оформления. И жителям мы обещаем, что с января 2018 года мы начинаем периодически выходить на указанные улицы.

Что касается тротуаров, то у нас в городе всего 56% дорог имеют асфальтовое покрытие. А вторая проблема — при строительстве дорог не являлось приоритетом строительство тротуаров. И такие претензии можно предъявить не только застройщику Раздольного, а в целом. Тротуары и освещение нужно делать однозначно. В планах это стоит на 2023 год. Но мы будем пересматривать, чтобы перенести на более ранние сроки.

От редакции

«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей. В начале декабря редакция собирала вопросы от жителей города. Часть из них мы задали Евгению Анатольевичу при личной встрече. А часть — отправим в письменном виде.

Обратите внимание! В этом году мы будем придерживаться такой схемы: один ответ — одна публикация. Первую часть ответов мы опубликуем до Нового года. А вторую — после. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — «Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск».  Здесь можно будет найти все ответы. Кроме того, ссылки на все материалы в сюжете есть под этим текстом. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.


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(2) Комментариев

  1. igk63

    А «научная элита»-сама не хочет финансово поучаствовать?Или как всегда-решили купить на грош пятаков? :(

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  2. сергей

    Вопрос мэру. Жители ул Солнечная в п Боровой уже сколько времени добиваются тротуара или хотя-бы пешеходной дорожки от ул Заводской до ул Солнечная. Чтобы убедиться в необходимости тротуара надо хотя бы раз прогуляться нашим депутатам по этому участку дороги желательно зимой в снегопад или осенью покалено в грязи .

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