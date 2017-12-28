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Ответы мэра Бердска: Часть ул. Первомайской можно переименовать в Космическую. Но надо ли?

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Ответы мэра Бердска: Часть ул. Первомайской можно переименовать в Космическую. Но надо ли?

Жители хотят «космическое» название отрезку ул. Первомайской в Микрораойне. Но им придется менять документы на квартиры. (ОТВЕТЫ МЭРА)

28.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Ответы мэра Бердска: Часть ул. Первомайской можно переименовать в Космическую. Но надо ли?

Улица Первомайская продолжается в Микрорайоне

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, переименуют ли часть улицы Первомайской в Микрорайоне.

Вопрос: Существует ли комиссия по топонимике? Когда покупали квартиру в микрорайоне Космическом, дом №….. (вдоль улицы Космическая), были уверены, что и адрес у нас будет с таким же красивым названием. Но при получении документов на квартиру, вдруг обнаружили, что живём мы на улице Первомайской. И какой-то гений (хотелось бы в глаза ему глянуть) нас убеждает, что эта улица существует от 1 до 129 дома. А кто-нибудь пробовал проехать по этой улице? Ее в непрерывном виде не существует. У нас все улицы отныне только Первомайские и Заводские? Верните микрорайону Космическому его красивое имя в документах.

Ответ: Комиссия по топонимике существует — при градостроительном совете. Конечно, я посмотрел ситуацию по улице Первомайской, и понимаю, что глупо, когда улица начинается от Вокзальной, потом прерывается, а потом появляется снова уже в Микрорайоне. Логика потеряна. Но это было сделано 7 лет тому назад. Люди там уже приобрели жилье. Оформили его в собственность. Получили прописку. Как сейчас менять название улицы? Будет ли это актуально для всех? Ведь нужно будет переделывать все имущественные документы. Если на будущее — то да. Сейчас идет корректировка генплана. Но насколько актуально именно сейчас заниматься переименованием? Честно, я говорю так не от того, что не хочу этим заниматься. Но я бы обсудил это с людьми публично — готовы они к этому или нет.

От редакции

«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей. В начале декабря редакция собирала вопросы от жителей города. Часть из них мы задали Евгению Анатольевичу при личной встрече. А часть — отправим в письменном виде.

Обратите внимание! В этом году мы будем придерживаться такой схемы: один ответ — одна публикация. Первую часть ответов мы опубликуем до Нового года. А вторую — после. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — «Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск».  Здесь можно будет найти все ответы. Кроме того, ссылки на все материалы в сюжете есть под этим текстом. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.


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(2) Комментариев

  1. Шестеренкин

    Конечно всё с Первомайской глупо.
    Глупый ответ мера.
    Глупый выбор квартиры по названию улицы.
    На старых планах города Первомайская проходила через весь город как Красная Сибирь, и на карте 2ГИС видно, что земля под эту дорогу не занята была ни чем.
    Но по сути на ней сейчас садят картошку.
    А мер, а что мер, а мер ли он вообще?
    Простой председатель.
    Мэр должен быть коренной берчанин, знакомый с историей города, его проблемами, а не засланные варяги.

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    • Аноним

      «Мэр должен быть коренной берчанин, знакомый с историей города, его проблемами, а не засланные варяги»
      Угу, коренной бердчанин с кучей одноклассников друзей детства, родственниками, бизнесом и так далее.
      На Голубева намекаете? :-D

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