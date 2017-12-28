Забастовка избирателей Навального: Мы не идем на участки

Алексею Навальному ЦИК отказал в регистрации из-за судимости
Алексей Навальный, которому накануне ЦИК отказал в регистрации кандидатом на президентские выборы, назначил дату общероссийской акции протеста. Об этом он сообщил на своем сайте.
«Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка. Свои 70% они уже получили — это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали. Любая фокус-группа криком кричит: ну уж лучше Путин, чем эти».
Победу Путина 18 марта 2018 года Навальный называет завуалированным под выборы переназначением:
— Идти на выборы сейчас — это решать проблемы Путина. Помочь ему превратить переназначение в подобие выборов. Больше в этом нет ни малейшего смысла.
«Ну у каких-то кандидатов есть личные технические задачи. Типа Явлинскому и ЯБЛОКУ надо набрать 3% и вернуть себе госфинансирование. Если вам интересно этому помочь — идите и голосуйте», — заявил Навальный.
Он объявил о том, как будет проходить забастовка избирателей.
«1. Мы отказываемся называть переназначение Путина «выборами».
2. Мы не идём на участки.
3. Мы убеждаем всех вокруг не ходить на участки. Агитируем всеми силами.
4. Мы организуем наблюдение, чтобы не дать им сфабриковать явку.
28 января Навальный и его сторонники решили провести «общероссийскую акцию в поддержку забастовки избирателей».
— Мы не хотим ждать ещё шесть лет. Мы хотим конкурентных выборов прямо сейчас, — заявил оппозиционный политик.
не согласен, если ты против нужно прийти и забрать свой биллютень
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А свой процент в общий процент явки вы уже внесли, тем самым добавили выборам легитимности. Хватит уже от президента слушать обещания (по простому враньё). Посмотрел вчера его прошлые высказывания — остатки волос на голове зашевелились Взгляните на ютубе, много чего на эту тему есть сами убедитесь. И хватит уже смотреть про сплошные ништяки в стране по первому каналу, президент там сям. А как начнутся дебаты так он в кусты- работы много, не могу.А ведь там вопросы могут задать не по протоколу. И что тогда говорить в ответ? Одним словом НАДОЕЛ
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ну забери, кто это вообще заметит? расписался в получении, +1 к явке обеспечил, а за кого голос отдал — знать никто не узнает, голосование то тайное. нужна явка, все остальное сфальсифицируют
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«Мы не идем на участки»
это кто это там? И сколько же вас? Пару десятков хоть наберется? Вы бы хоть в одну кучку собрались и сфотографировались
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идем и голосуем за Грудинина
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слушал этого Грудинина на НТВ. От прямых вопросов уходил. На вопрос — что делать с Донбассом?, ответил так — нужно с Киевом договариваться… В общем, обычный болтун и руководить станет как бог на душу положит.
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» слушал этого Грудинина на НТВ»..
учтите, что на ТВ выступающих заставляют держаться в определенном формате и рамках…
Нельзя критиковать ВВП (даже тому же истеричному Жирику ), нельзя говорить о нарастающей нищете в стране , все проблемы в России только частичные , а не системные ….)
об этом не раз жаловались в соцсетях выступавшие там участники — цензура существует и сейчас …)
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Грудинин хорош, но боюсь, что «выборы» уже ничего не решают…система штампует нужные ей результаты автоматически, «выборы» ЕДРА тому подтверждение…
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А что еще навальному делать, деньги то надо отрабатывать. Вот и будет нард мутить. Не думаю, что ему это удастся.
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нет, что-то и найдет, сколько по стране…. на учете стоит
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Законодательство о выборах исковеркали так, что они превратились в цирк. Отмена порога явки — это беспредел полный, нигде в мире такого нет. Соберутся десятка два путиноидов и это будет «всенародно выбранный», что ли?
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а что не нравится? Закон, — есть закон!
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Конституция Ноги уже об неё все депутаны вытерли (как нынешние так и прошлые), знаете ведь с чьей подачи или озвучить?
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А что кого то на выборы не пускают? Идите и голосуйте как вам надо.
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Мы в Бердске уже допротестовались! Выбрали Потапова. Что в результате? Его посадили. Нам не разрешили прямые выборы проводить.
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ой ой ой , как страшно, ну и не ходите, большей части людей все равно
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Очень хорошо, что Навальный собрался организовать наблюдение на выборах. Больше наблюдателей — тяжелее осуществлять вбросы, карусели и прочие приколы от правящей партии.
Однако очень плохо, что не придут на выборы лишь те, кто прислушивается к Навальному. А это — исключительно протестный электорат.
То есть другими словами (и что не понимаю сторонники Навального) Навальный УВЕЛИЧИВАЕТ проценты Путина на выборах. Вот такой вот на первый взгляд парадокс.
Хотя, если внимательно наблюдать за тем, что делает Навальный и его ближний круг, то это никакой не парадокс. Навальный видит в качестве президента себя и только лишь ЛИЧНО себя. Даже если бы существовал Навальный-2 с точно теми же взглядами, что и у Навального-1, то они бы в первую очередь атаковали друг друга, а потом уже Путина. Потому что остаться должен только один человек — не взгляды, не принципы, а именно человек, личность — Навальный. «Если не Путин — то Навальный.» Без вариантов.
А это крайне плохо для всех антипутинистов и для РФ в целом. Потому что новый, молодой, сильный «еслинеонтокто» — не нужен.
Поэтому несмотря на то, что я готов был подписаться под выдвижением Навального в качестве кандидата (потому что не допускать Навального равно как и других кандидатов на выборы — антиконституционно и в целом неправильно), голосовать на него на этих выборах я бы не стал. Увы.
И к бойкоту тоже не присоединюсь. Буду голосовать за Грудинина. Я против нынешней системы, а не за замену личностей на её вершине.
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