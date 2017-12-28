Забастовка избирателей Навального: Мы не идем на участки

Алексей Навальный, которому накануне ЦИК отказал в регистрации кандидатом на президентские выборы, назначил дату общероссийской акции протеста. Об этом он сообщил на своем сайте.

«Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка. Свои 70% они уже получили — это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали. Любая фокус-группа криком кричит: ну уж лучше Путин, чем эти».

Победу Путина 18 марта 2018 года Навальный называет завуалированным под выборы переназначением:

— Идти на выборы сейчас — это решать проблемы Путина. Помочь ему превратить переназначение в подобие выборов. Больше в этом нет ни малейшего смысла.

«Ну у каких-то кандидатов есть личные технические задачи. Типа Явлинскому и ЯБЛОКУ надо набрать 3% и вернуть себе госфинансирование. Если вам интересно этому помочь — идите и голосуйте», — заявил Навальный.

Он объявил о том, как будет проходить забастовка избирателей.

«1. Мы отказываемся называть переназначение Путина «выборами».

2. Мы не идём на участки.

3. Мы убеждаем всех вокруг не ходить на участки. Агитируем всеми силами.

4. Мы организуем наблюдение, чтобы не дать им сфабриковать явку.

28 января Навальный и его сторонники решили провести «общероссийскую акцию в поддержку забастовки избирателей».

— Мы не хотим ждать ещё шесть лет. Мы хотим конкурентных выборов прямо сейчас, — заявил оппозиционный политик.