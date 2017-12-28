КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 3-Ю КВ. НА СЕВЕРНОМ С РЕМОНТОМ
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Срочно продам квартиру 89138984582
Срочно продам 1-ю, 89139396738
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Министр финансов зарабатывает 1,7 млн рублей в месяц

Экспертиза не признала порнографическими фото по делу историка из «Мемориала»

Открытость власти Бердска в соцсетях высоко оценили эксперты

Прокурор разрешил носить бороду и татуировки учащимся в Новосибирске

Помолодел Совет старейшин Бердска

Завалит мокрым снегом трассу М-52 на двое суток в Бердске

Забастовка избирателей Навального: Мы не идем на участки

Полицейского-взяточника посадили на 8 лет в Новосибирске

Труп пожилой женщины нашли на кладбище Бердска

Ответы мэра Бердска: Улицы Раздольного начнем чистить в январе 2018 года

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Министр финансов зарабатывает 1,7 млн рублей в месяц

Минфин впервые озвучил зарплаты министров. Но жалованье глав Минобороны и МВД не раскрывается.

28.12.2017 Фото: Кремлин.ру 29 коммент.

Министр финансов зарабатывает 1,7 млн рублей в месяц

Антон Силцанов — самый богатый министр

Минфин в составе своих открытых данных впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе раскрыл зарплаты большинства министров. Данные охватывают период 2016 года.

В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались, хотя средние зарплаты все равно могли увеличиться — например, потому, что ведомствам разрешено в ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям для дополнительных выплат работникам.

Данные раскрыты в разрезе органов власти и включают информацию о зарплатах работников, замещающих государственные должности. ​Согласно указу президента 1995 года, к лицам, замещающим государственные должности, относятся президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры. Кроме того, к госдолжностям причисляются председатели Госдумы и Совфеда, депутаты и сенаторы, руководитель Счетной палаты и ее аудиторы, председатель и заместитель председателя ЦИК, федеральные судьи и председатели высших судов.

В министерствах только одно лицо замещает государственную должность — сам министр, следует из текста указа. Это же подтвердили  РБК два источника в федеральных министерствах, а заместители министров оформляются как государственные гражданские служащие. Исходя из этого, данные Минфина фактически раскрывают среднемесячную зарплату каждого из министров. Министры в ежегодных декларациях публикуют свои доходы, но не зарплаты.

Суперзарплаты

Самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов — 1,73 млн руб. в месяц, следует из данных Минфина. Исходя из антикоррупционной декларации Антона Силуанова, на зарплату пришлось 22% его дохода за 2016 год. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Минфин «суперведомством», которое сумело взять под контроль бюджетный дефицит в период низких цен на нефть. Пресс-служба Минфина отказалась от комментариев.

На полмиллиона меньше получали министр экономического развития и министр энергетики — 1,27 млн и 1,16 млн руб. соответственно. До середины ноября отчетного, 2016 года должность министра экономического развития занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку.

Чуть меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС (954 тыс. руб.) и министр промышленности и торговли (921 тыс. руб.). В десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (диапазон — от 497 до 634 тыс. руб.).

Меньше всего из федеральных министров в 2016 году получали глава Минстроя (443 тыс. руб. в месяц) Михаил Мень и глава Минсельхоза Александр Ткачев (451 тыс. руб.).

В открытых данных Минфина нет информации по зарплатам в Минобороны и МВД, как и в секретных службах ФСБ и СВР. Также нет информации о зарплате президента России.

В показатели средних зарплат, раскрытые Минфином, включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Зарплаты большинства министров (а также вице-премьеров) состоят из фиксированного денежного вознаграждения и ежемесячных и ежеквартальных денежных поощрений, которые устанавливаются президентом России (для каждого чиновника индивидуально), следует из президентского указа 2013 года.

Правительство, судьи, депутаты

Среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тыс. руб. К ним относятся председатель правительства, его заместители и федеральные министры (всего 32 человека).

Средняя зарплата главы Счетной палаты, ее заместителя и всех аудиторов составила 668,8 тыс. руб. (14 человек). Также высокими зарплатами (615 тыс. руб.) могут похвастаться в Конституционном суде (председатель, его заместитель и судьи — всего 16 человек). Зарплаты депутатов Госдумы в прошлом году составили 420 тыс. руб., а сенаторов — 385 тыс. руб.

Средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году 116 тыс. руб., следует из данных Росстата. Оклады госслужащих не индексировались четыре года из-за экономической ситуации в стране. Но с 1 января 2018 года оклады чиновников, в том числе замещающих госдолжности, впервые за несколько лет будут проиндексированы на 4%.

Минфин также опубликовал данные о командировочных расходах федеральных органов и расходах на содержание служебных автомобилей. Так, дороже всего обходятся командировки сотрудников центрального аппарата правительства: по зарубежным поездкам сумма их суточных в 2016 году составила 270 тыс. руб., а на проезд и проживание было выделено в общей сложности около 700 тыс. руб. На суточные для сотрудников МИДа в зарубежных поездках в прошлом году было потрачено около 148 тыс. руб., а на их проживание — 52 тыс. руб.

После выхода публикации источник в МИДе в беседе с РБК отметил, что «не очень понятно, о каких «147 тысячах рублей в сутки» идет речь». «Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает», — добавил собеседник.

В первоначальной версии заметки действительно были неверно интерпретированы данные Минфина. Речь шла не о командировочных расходах в расчете на одни сутки (как указывалось в первоначальной версии), а о всей сумме суточных командировочных, потраченных МИДом в 2016 году.

Зарплаты президента и премьер-министра в последние годы не публикуются. Но в 2002 году денежное вознаграждение президента было установлено в размере 63 тыс. руб., главы правительства — 50,4 тыс. руб., а после этого повышалось девять раз — в общей сложности в 11,3 раза, следует из информации системы «Гарант», — соответственно до 713 тыс. и 570 тыс. руб. Правда, с марта 2015-го по конец 2018 года президенту и премьер-министру денежное вознаграждение выплачивается с уменьшением на 10% (таково было решение Владимира Путина), то есть сейчас оно составляет 641,7 тыс. и 513 тыс. руб. в месяц


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Подписные листы в поддержку кандидата Собчак привезли в Бердск Министр финансов зарабатывает 1,7 млн рублей в месяц Экспертиза не признала порнографическими фото по делу историка из «Мемориала»

(29) Комментариев

  1. ПЕНС

    Интересно сколько на этих должностях получают в других странах — Германии, Франции… ?

    Thumb up 14 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    У набиулиной 2,4 мульта в месяц

    Thumb up 14 Thumb down 1

  3. Аноним

    естественно кого они будут поддерживать какой режим

    Thumb up 12 Thumb down 2

  4. Аноним

    Есть стимул стать министром! Работайте господа в поте лица и может быть станете… хоть не министром, но спецом с хорошей зарплатой!

    Thumb up 4 Thumb down 18

    • Аноним

      Вокруг много умных и стремящихся… но министры те же самые
      И навряд ли кто то с » улицы» сможет туда попасть, даже при огромном желании
      Там, скорее , все свои

      Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Аноним

    Бедные и несчастные. Голодают наверное. Аж читать такое противно. Люди по 15т зарплату получают,а эти жируют.

    Thumb up 15 Thumb down 3

    • Блютузов

      12 тысяч не могут выплатить , предлагают мясо тухлого барана . А еще что то вякают про 90-е .
      Вот мол были времена .
      Да они и сейчас есть и никуда не делись .
      Просто сейчас все немного деформировалось немного .

      Thumb up 6 Thumb down 1

      • Аноним

        Так и советские времена никуда не делись что видно по некоторым комментаторам. То же самое, просто деформировалось немного.

        Thumb up 0 Thumb down 1

  6. Аноним

    Люди копейки получают,а тут пир горой. Совести вообще нет.

    Thumb up 14 Thumb down 4

  7. Аноним

    Вы чё дураки?!Вам же сказали работайте на пенсии и счастье придет к вам,только дожить до нее попробуйте сначала!!!

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • ПЕНС

      Дожил…работаю , а счастья (финансового ) нет… :(

      Thumb up 6 Thumb down 2

      • Аноним

        Просто живи и получай радость от каждого дня!!!!С новым Годом!!!На пожрать есть,коммуналку вовремя оплатил,если осталось на хобби»рыбалка,концерты,коньяк с друзьями(вскладчину) это и есть наше счастье!!!

        Thumb up 3 Thumb down 2

  8. Аноним

    А сколько разворовывают? И когда насытятся? Вот если бы не воровали, получая такие оплаты труда, то денег в бюджете было бы достаточно для школ, больниц и дорог. Не воруйте Объявите мораторий на воровство из бюджета

    Thumb up 4 Thumb down 1

  9. Аноним

    После революции заставим этих упырей жрать (в прямом смысле) свои зарплаты.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  10. Аноним

    За что боролись?Они даже не стесняются…Ну и как тут железную руку Иосифа Виссарионовича не вспомнить???

    Thumb up 7 Thumb down 1

  11. Блютузов

    Ага , живет на одну зарплату .
    А сколько из казны крадет ?

    Thumb up 8 Thumb down 1

  12. Аноним

    пенсам по 400р в год накидывают. 1700000 : 13000 =1307 пенсия пенсионеров. ну нормально

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      130.7 а не 1307
      И еще, пенсии съедают ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть доходов бюджета, а зарплаты министров — меньше чем копейка.

      Разве не хорошо что министры хорошо работают (и им много платят за это)? Путь много платят, главное чтобы именно работали и хорошо работали.

      Thumb up 0 Thumb down 5

  13. Аноним

    Улюкаев образец усердия…

    Thumb up 1 Thumb down 0

  14. Аноним

    Вот куда деньги народные уходят и они рассуждают,как им народ ещё обобрать, какие налоги придумать пенсионерную реформу всё рассматривают, денег у них не хватает, не на стариков ни на детей,,,,, рожи ненасытные

    Thumb up 4 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 40% на гостиную Виктория
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика