Министр финансов зарабатывает 1,7 млн рублей в месяц

Антон Силцанов — самый богатый министр
Минфин в составе своих открытых данных впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе раскрыл зарплаты большинства министров. Данные охватывают период 2016 года.
В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались, хотя средние зарплаты все равно могли увеличиться — например, потому, что ведомствам разрешено в ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям для дополнительных выплат работникам.
Данные раскрыты в разрезе органов власти и включают информацию о зарплатах работников, замещающих государственные должности. Согласно указу президента 1995 года, к лицам, замещающим государственные должности, относятся президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры. Кроме того, к госдолжностям причисляются председатели Госдумы и Совфеда, депутаты и сенаторы, руководитель Счетной палаты и ее аудиторы, председатель и заместитель председателя ЦИК, федеральные судьи и председатели высших судов.
В министерствах только одно лицо замещает государственную должность — сам министр, следует из текста указа. Это же подтвердили РБК два источника в федеральных министерствах, а заместители министров оформляются как государственные гражданские служащие. Исходя из этого, данные Минфина фактически раскрывают среднемесячную зарплату каждого из министров. Министры в ежегодных декларациях публикуют свои доходы, но не зарплаты.
Суперзарплаты
Самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов — 1,73 млн руб. в месяц, следует из данных Минфина. Исходя из антикоррупционной декларации Антона Силуанова, на зарплату пришлось 22% его дохода за 2016 год. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Минфин «суперведомством», которое сумело взять под контроль бюджетный дефицит в период низких цен на нефть. Пресс-служба Минфина отказалась от комментариев.
На полмиллиона меньше получали министр экономического развития и министр энергетики — 1,27 млн и 1,16 млн руб. соответственно. До середины ноября отчетного, 2016 года должность министра экономического развития занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку.
Чуть меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС (954 тыс. руб.) и министр промышленности и торговли (921 тыс. руб.). В десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (диапазон — от 497 до 634 тыс. руб.).
Меньше всего из федеральных министров в 2016 году получали глава Минстроя (443 тыс. руб. в месяц) Михаил Мень и глава Минсельхоза Александр Ткачев (451 тыс. руб.).
В открытых данных Минфина нет информации по зарплатам в Минобороны и МВД, как и в секретных службах ФСБ и СВР. Также нет информации о зарплате президента России.
В показатели средних зарплат, раскрытые Минфином, включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Зарплаты большинства министров (а также вице-премьеров) состоят из фиксированного денежного вознаграждения и ежемесячных и ежеквартальных денежных поощрений, которые устанавливаются президентом России (для каждого чиновника индивидуально), следует из президентского указа 2013 года.
Правительство, судьи, депутаты
Среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тыс. руб. К ним относятся председатель правительства, его заместители и федеральные министры (всего 32 человека).
Средняя зарплата главы Счетной палаты, ее заместителя и всех аудиторов составила 668,8 тыс. руб. (14 человек). Также высокими зарплатами (615 тыс. руб.) могут похвастаться в Конституционном суде (председатель, его заместитель и судьи — всего 16 человек). Зарплаты депутатов Госдумы в прошлом году составили 420 тыс. руб., а сенаторов — 385 тыс. руб.
Средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году 116 тыс. руб., следует из данных Росстата. Оклады госслужащих не индексировались четыре года из-за экономической ситуации в стране. Но с 1 января 2018 года оклады чиновников, в том числе замещающих госдолжности, впервые за несколько лет будут проиндексированы на 4%.
Минфин также опубликовал данные о командировочных расходах федеральных органов и расходах на содержание служебных автомобилей. Так, дороже всего обходятся командировки сотрудников центрального аппарата правительства: по зарубежным поездкам сумма их суточных в 2016 году составила 270 тыс. руб., а на проезд и проживание было выделено в общей сложности около 700 тыс. руб. На суточные для сотрудников МИДа в зарубежных поездках в прошлом году было потрачено около 148 тыс. руб., а на их проживание — 52 тыс. руб.
После выхода публикации источник в МИДе в беседе с РБК отметил, что «не очень понятно, о каких «147 тысячах рублей в сутки» идет речь». «Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает», — добавил собеседник.
В первоначальной версии заметки действительно были неверно интерпретированы данные Минфина. Речь шла не о командировочных расходах в расчете на одни сутки (как указывалось в первоначальной версии), а о всей сумме суточных командировочных, потраченных МИДом в 2016 году.
Зарплаты президента и премьер-министра в последние годы не публикуются. Но в 2002 году денежное вознаграждение президента было установлено в размере 63 тыс. руб., главы правительства — 50,4 тыс. руб., а после этого повышалось девять раз — в общей сложности в 11,3 раза, следует из информации системы «Гарант», — соответственно до 713 тыс. и 570 тыс. руб. Правда, с марта 2015-го по конец 2018 года президенту и премьер-министру денежное вознаграждение выплачивается с уменьшением на 10% (таково было решение Владимира Путина), то есть сейчас оно составляет 641,7 тыс. и 513 тыс. руб. в месяц
Интересно сколько на этих должностях получают в других странах — Германии, Франции… ?
14 0
Куда интереснее соотношение зарплат квалифицированного работяги к зарплате министра в других странах — Норвегии, Канаде, Голландии, Финляндии….
13 1
Будь у нас такой же принцип, Силуанов бы получал как минимум в десять раз меньше
6 1
Да его вообще можно было выгнать без объяснения причин и выплаты зарплаты .
4 0
Так оно понятно, что их всех пора гнать в шею.
4 0
У набиулиной 2,4 мульта в месяц
14 1
естественно кого они будут поддерживать какой режим
12 2
Есть стимул стать министром! Работайте господа в поте лица и может быть станете… хоть не министром, но спецом с хорошей зарплатой!
4 18
Вокруг много умных и стремящихся… но министры те же самые
И навряд ли кто то с » улицы» сможет туда попасть, даже при огромном желании
Там, скорее , все свои
6 0
Бедные и несчастные. Голодают наверное. Аж читать такое противно. Люди по 15т зарплату получают,а эти жируют.
15 3
12 тысяч не могут выплатить , предлагают мясо тухлого барана . А еще что то вякают про 90-е .
Вот мол были времена .
Да они и сейчас есть и никуда не делись .
Просто сейчас все немного деформировалось немного .
6 1
Так и советские времена никуда не делись что видно по некоторым комментаторам. То же самое, просто деформировалось немного.
0 1
Люди копейки получают,а тут пир горой. Совести вообще нет.
14 4
Не люди а работающие пенсионеры либо ленивые которым не до работы — пишите правильно.
3 16
Гребаный стыд ))
https://www.youtube.com/watch?v=zvQn68crrWc
1 1
Гребаный стыд в том что Москве самое лучшее, большой театр и метро есть, а у вас тараканы дома бегают и мышь в холодильнике повесилась?
3 1
Вы чё дураки?!Вам же сказали работайте на пенсии и счастье придет к вам,только дожить до нее попробуйте сначала!!!
8 1
Дожил…работаю , а счастья (финансового ) нет…
6 2
Просто живи и получай радость от каждого дня!!!!С новым Годом!!!На пожрать есть,коммуналку вовремя оплатил,если осталось на хобби»рыбалка,концерты,коньяк с друзьями(вскладчину) это и есть наше счастье!!!
3 2
А сколько разворовывают? И когда насытятся? Вот если бы не воровали, получая такие оплаты труда, то денег в бюджете было бы достаточно для школ, больниц и дорог. Не воруйте Объявите мораторий на воровство из бюджета
4 1
После революции заставим этих упырей жрать (в прямом смысле) свои зарплаты.
7 0
После вашей революции зарплаты нынешние министров станут копейками. А ваши — пылью придорожной
0 5
За что боролись?Они даже не стесняются…Ну и как тут железную руку Иосифа Виссарионовича не вспомнить???
7 1
Ага , живет на одну зарплату .
А сколько из казны крадет ?
8 1
Признавайся сколько раз как Аноним в этой ветке отписался?
0 4
пенсам по 400р в год накидывают. 1700000 : 13000 =1307 пенсия пенсионеров. ну нормально
4 0
130.7 а не 1307
И еще, пенсии съедают ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть доходов бюджета, а зарплаты министров — меньше чем копейка.
Разве не хорошо что министры хорошо работают (и им много платят за это)? Путь много платят, главное чтобы именно работали и хорошо работали.
0 5
Улюкаев образец усердия…
1 0
Вот куда деньги народные уходят и они рассуждают,как им народ ещё обобрать, какие налоги придумать пенсионерную реформу всё рассматривают, денег у них не хватает, не на стариков ни на детей,,,,, рожи ненасытные
4 2