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Профессор доказал свою порядочность в суде Бердска

Кандидат наук обвинил другого ученого в недобросовестном распределении денег в лаборатории НГУ. И заплатил за это 70 тыс. рублей.

28.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Профессор доказал свою порядочность в суде Бердска

Судебные приставы взыскали ущерб с обидчика

Расплата за опороченную честь настигла кандидата наук, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.

В рамках акции «В Новый год – без долгов» судебные приставы Бердска принудили кандидата наук публично признать недостоверность своих слов о «недобросовестном распределении денежных средств между сотрудниками совместной лаборатории НГУ» и о «вероломных действиях» взыскателя.

Ранее должник, кандидат наук Василий Миньков направил ректору и деканам НГУ электронное письмо, где утверждал, что академик РАН, доктор химических наук, профессор, основатель научной школы Владимир Болдырев и его дочь участвуют в коррупционных схемах. Также Миньков в данном письме просил адресатов «сделать всё необходимое, чтобы пресечь вероломные действия» со стороны четы Болдыревых.

Иск Владимира Болдырева о защите чести, достоинства, а также взыскании морального вреда и судебных расходов был удовлетворён Бердским городским судом, после чего за дело взялись судебные приставы. Служители Фемиды ознакомили должника Минькова с постановлением о возбуждении исполнительного производства и предупредили об ответственности за неисполнение судебного решения.

Во время последнего рейда, проходившего в рамках акции «В Новый год – без долгов», судебные приставы принудили должника исполнить решение суда — опубликовать опровержение ранее распространённых сведений и взыскали с Минькова 70 000 рублей в качестве компенсации судебных издержек и морального вреда.


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