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Предложили вручить сувенир впервые голосующим на выборах президента

Вы самостоятельно выбираете человека, который будет управлять от Вашего имени. Не забывайте, он подотчетен населению, а значит, и Вам. 

28.12.2017 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Библиотека-филиал №4 ДК «Родина»:

Памятка для впервые голосующих

в администрации города Бердска прошло очень важное мероприятие — совещание по вопросу подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации на территории города Бердска 18 марта 2018 года. Речь шла о первоочередных задачах при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации. Заведующей библиотекой-филиалом №4 ДК «Родина» Дунаевой Еленой Анатольевной внесено предложение от лица будущих молодых избирателей о предоставлении на предстоящих выборах символических сувениров впервые голосующим ребятам — молодым
избирателям. Первое голосование в жизни Гражданина, тем более, на выборах Президента своей Родины, должно навсегда остаться в памяти!

Памятка для впервые голосующих

Уважаемый избиратель! 
Вы впервые идете голосовать, впервые воспользуетесь своим гражданским правом выбирать достойного кандидата, который будет представлять Вас, Ваши интересы, Ваши запросы. 

Россия – демократическая страна. Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, определяет форму государственного политического устройства, при которой единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

С 18 лет за Вами законодательно закрепляется право избирать органы государственной власти и местного самоуправления. 

Вы самостоятельно выбираете человека, который будет управлять от Вашего имени. Не забывайте, он подотчетен населению, а значит, и Вам. 

Принцип добровольности гарантирует свободу Вашего участия в выборах. Вы сами определяете свою политическую и гражданскую позицию. Сами решаете, кому отдать свой голос, и в то же время несете ответственность за последствие своих действий. 

Чтобы проголосовать, Вам необходимо прийти на свой избирательный участок. Избирательный бюллетень выдается по предъявлению паспорта, потому что гражданин России непосредственно участвует в формировании органов государственной власти и местного самоуправления, в решении вопросов государственного и местного значения. 

Принцип тайного голосования гарантирует тайну Вашего волеизъявления на выборах и обеспечивает невозможность повлиять на Ваше мнение. 

Почему Вы должны пойти на выборы: 

Голосуя, Вы участвуете в жизни своей страны. 
Голосуя, Вы прибавляете свой голос к голосам других, голосуете за самого достойного, потому что Вы в этом убеждены. 
Результаты выборов определят такие факторы: придете ли Вы голосовать и кого из кандидатов Вы изберете. 

Необходимо знать: 

Выборы – важнейший институт демократии, одна из главных форм выражения воли народа, его участия в политическом процессе и одновременно способ формирования представительных органов. 
Государство – особая форма организации политической власти в обществе, обладающая суверенитетом и осуществляющая управление с помощью специальных органов. 
Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей. 

Демократия – форма государства, характеризующаяся рядом признаков: источник власти – народ; свободные выборы, как способ формирования властных институтов; равноправие граждан; гарантия прав и свобод личности и др. 
Избиратель – гражданин государства, обладающий активным избирательным правом. 
Избирательные права граждан – конституционное право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления; участвовать в выдвижении кандидатов; предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а также в других избирательных действиях. 

Избирательный блок – добровольный союз избирательных объединений для совместного участия в выборах. 
Активное избирательное право – право граждан россии избирать. 
Пассивное избирательное право – право граждан россии быть избранными. 
Одномандатный избирательный округ – избирательный округ, в котором избирается один депутат. 
Президент – выборный глава государства в государстве с республиканской формой правления. 
Референдум – решение наиболее важных вопросов общественной и государственной жизни прямым голосованием избирателей. 
Электорат – круг лиц, обладающих правом голоса на выборах. 

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на равных условиях.
18 марта 2018 года — выборы президента Российской Федерации.


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