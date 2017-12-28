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Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Номер с проектом «Мой папа» можно купить 21 февраля и подарить.

28.12.2017 Фото: Александра Нет комментариев

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск

Дорогие читатели! Папы незаслуженно забыты, мы решили исправить ситуацию, запустив акцию «Мой папа». Акцию посвящаем Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте, и, конечно, в газете 21 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 17 февраля 2018 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Настасья-Александровна-с-папой-Александром-Николаевичем-мой-папууууля

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Настя Прудникова с папой
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа-Максим.-Доченьки-Светлана-и-Анастасия
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Буторин Александр Федорович.

Добрый день, наш папа Буторин Александр Федорович. Александр Федорович был одним из известнейших и старейших яхтсменов в Новосибирской области и городе Бердске, неоднократный победитель парусных соревнований в классе «Летучий голландец» и классе буер. Он один из первых в Новосибирске построил буер, был опытным не только яхтсменом гонщиком но и специалистом, мастером на все руки, особенно удавались работы по такелажному и столярному делу. За советом и помощью к Александру Федоровичу обращались яхтсмены от мала до велика, он никогда не отказывал в помощи. Одним из первых получил звание Яхтенного капитана, участвовал в дальних морских плаваниях по Черному, Средиземному и Эгейскому морям, а также принимал участие в переходе на яхте «Персей» по Белому морю от Санкт-Петербурга до Архангельска. Профессиональная деятельность Александра Федоровича проходила в Бердске: на заводе БЭМЗ он был фрезеровщиком высокого уровня, и неоднократно удостаивался звания «Лучший по профессии», имеет медаль за трудовые заслуги. Александр Федорович Буторин останется в памяти друзей и близких человеком увлеченным парусным спортом, специалистом на все руки. К сожалению, папы уже нет рядом, но он всегда в нашем сердце.

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Рома, фото прислала Анна
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Владыко Игорь (папа) и Владыко Владислав (сын)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Дмитрий и старшая дочь Анастасия

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Сергей с внуком Димой
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа. Прислала Алёна

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Ивановы (Папы, сыновья и дедушка)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
папа Иванов Александр Федорович, мама Иванова Надежда Леонидовна. Дети: Андрей, Наталья и Алина

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Степанищев Вячеслав и доченька- Наташенька

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Ларин Николай и дочь Татьяна
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа — Штольвин Александр Евгеньевич. Прислал Денис
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Савватеев Николай. Прислала Татьяна
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Вдовин Евгений Олегович и его дочь Анастасия
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Отец, Папа, Пупсик)))  Прислала Анастасия
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Притыкин Юрий Леонидович и его дети Ксения и Кирилл
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа — Максим. Сын — Макар.
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Ивановы Варя и Соня с папой Сашей
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Пронин Никита и Пронин Лев
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Панкратьев Дмитрий! Самый лучший папочка двух дочек!)))
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
«Мой папа». Иван
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Гусляков Василий Емельянович

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