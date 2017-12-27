Мама кричала от боли, а ей отказались сделать укол!

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Ну наверное раз отправили домой — то там не перелом а трещина или вообще ушиб. Чего панику то сеять.
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Обращайтесь в НИИТО! Срочно! Или в МСЧ-168, травматолог Прудников. При переломе шейки бедра в таком возрасте счет идет на дни, желательно прооперировать в первые же дни после перелома, иначе может быть летальный исход.
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Ирина, Вам нужно взять снимки мамы и подъехать с ними в ординаторскую МСЧ-168 к 8 утра (пока врачи не ушли на операции) или НИИТО — там Вам точно скажут есть перелом или нет. У меня маму искалечили в Бердске, т.к. не могли ничего на снимках разглядеть.
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