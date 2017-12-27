Мама кричала от боли, а ей отказались сделать укол!

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Люди! Это что у нас твориться в больнице?

Вчера привезла маму на скорой помощи в бэмзовскую больницу с переломом шейки бедра, ей 79 лет! Она кричала от невыносимой боли, в приемном покое даже не захотели сделать обезболивающий укол!

Сделали снимки и отправили домой! Хочу задать вопрос: Почему не кладут в стационар с таким диагнозом? И куда дальше обращаться??