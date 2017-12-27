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Мама кричала от боли, а ей отказались сделать укол!

Почему не кладут в стационар с таким диагнозом? И куда дальше обращаться??

27.12.2017 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

Люди! Это что у нас твориться в больнице?

Вчера привезла маму на скорой помощи в бэмзовскую больницу с переломом шейки бедра, ей 79 лет! Она кричала от невыносимой боли, в приемном покое даже не захотели сделать обезболивающий укол!

Сделали снимки и отправили домой! Хочу задать вопрос: Почему не кладут в стационар с таким диагнозом? И куда дальше обращаться??


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(3) Комментариев

  1. лера

    Ну наверное раз отправили домой — то там не перелом а трещина или вообще ушиб. Чего панику то сеять.

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  2. Елена

    Обращайтесь в НИИТО! Срочно! Или в МСЧ-168, травматолог Прудников. При переломе шейки бедра в таком возрасте счет идет на дни, желательно прооперировать в первые же дни после перелома, иначе может быть летальный исход.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Елена

    Ирина, Вам нужно взять снимки мамы и подъехать с ними в ординаторскую МСЧ-168 к 8 утра (пока врачи не ушли на операции) или НИИТО — там Вам точно скажут есть перелом или нет. У меня маму искалечили в Бердске, т.к. не могли ничего на снимках разглядеть.

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