Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 23% в 2018 году

Зарплаты в бюджетной сфере во исполнение майских указов с января 2018 года будут проиндексированы на 23%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24″.

«В следующем году мы в полном объеме выполняем те решения, которые были заложены в указах президента от мая 2012 года. С января 2018 года будут обеспечены заработные платы работников бюджетной сферы в соответствии с теми задачами, которые поставил президент», — сказал министр. — Средняя зарплата работников бюджетной сферы с учетом обеспечения выполнения указных позиций будет увеличена на 23%».

«То есть ряд бюджетников будет иметь уровень заработной платы в размере, среднем по экономике субъекта РФ: такие бюджетники, как учителя, средний медицинский персонал, ряд других бюджетников, работники культуры и так далее. Ряд работников бюджетной сферы — врачи, работники высшей школы, целый ряд других более высококвалифицированных бюджетников — будет иметь уровень оплаты труда двукратный от среднего в экономике субъекта РФ. Необходимые ресурсы заложены в бюджете», — подчеркнул Силуанов.

Рост реальных зарплат в России достигнет 4,1% в 2018 году, что выше уровня инфляции.

«Заработные платы у нас в текущем году растут, растут в реальном выражении более чем на 3%. А в следующем году заработные платы в реальном выражении вырастут на 4,1%, выше инфляции», — сказал министр.