США расширили санкции против КНДР





CША расширили санкции против Северной Кореи, включив туда представителей руководства департамента военной промышленности, а также ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США, передает РБК.

Санкционный список пополнили заместитель руководителя отдела военной промышленности Ким Чен Сик и первый заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ли Пхён Чхоль.​

Отмечается, что Ким Чен Сик является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе переводе ракет с жидкого топлива на твердое. Ли Пхён Чхоль​ играет ключевую роль в разработке программ межконтинентальных баллистических ракет. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в США, а их возможные активы на американской территории замораживаются.

22 декабря Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи в ответ на последнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты.

Резолюция, принятая единогласно, направлена на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в КНДР. В частности, в страну нельзя будет поставлять более 500 тыс. барр. в год. Также ограничивается объем поставок Пхеньяну сырой нефти — не более 4 млн барр. в год. Документ предписывает всем странам — участницам международной организации выслать на родину в течение двух лет трудовых мигрантов из КНДР.

Новые санкции ООН в КНДР назвали «актом войны», заявили в Министерстве иностранных дел Северной Кореи, пригрозив «наказать» те страны, которые поддержали эти меры.

Последние испытания баллистической ракеты КНДР провела в конце ноября. После этого Вашингтон заявил о согласии на переговоры с Пхеньяном при условии, что на Корейском полуострове будет достигнута денуклеаризация. Северная Корея отказалась от диалога.