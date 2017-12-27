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США расширили санкции против КНДР

Под санкции попали руководители отделов ЦК Трудовой партии Кореи, которых считают ключевыми фигурами в развитии баллистических программ.

27.12.2017 Фото: Википедия Нет комментариев

США расширили санкции против КНДР

США запретил въезд на свою территорию людям из санкционного списка



CША расширили санкции против Северной Кореи, включив туда представителей руководства департамента военной промышленности, а также ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США, передает РБК.

Санкционный список пополнили заместитель руководителя отдела военной промышленности Ким Чен Сик и первый заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ли Пхён Чхоль.​

Отмечается, что Ким Чен Сик является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе переводе ракет с жидкого топлива на твердое. Ли Пхён Чхоль​ играет ключевую роль в разработке программ межконтинентальных баллистических ракет. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в США, а их возможные активы на американской территории замораживаются.

22 декабря Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи в ответ на последнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты.

Резолюция, принятая единогласно, направлена на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в КНДР. В частности, в страну нельзя будет поставлять более 500 тыс. барр. в год. Также ограничивается объем поставок Пхеньяну сырой нефти — не более 4 млн барр. в год. Документ предписывает всем странам — участницам международной организации выслать на родину в течение двух лет трудовых мигрантов из КНДР.

Новые санкции ООН в КНДР назвали «актом войны», заявили в Министерстве иностранных дел Северной Кореи, пригрозив «наказать» те страны, которые поддержали эти меры.

Последние испытания баллистической ракеты КНДР провела в конце ноября. После этого Вашингтон заявил о согласии на переговоры с Пхеньяном при условии, что на Корейском полуострове будет достигнута денуклеаризация. Северная Корея отказалась от диалога.


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