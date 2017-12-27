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Ответы мэра Бердска: Котельные не экономят на тепле

Евгений Шестернин сам перезванивает горожанам, пожаловавшимся на низкую температуру в квартирах, и спрашивает, потеплело ли у них. (ОТВЕТЫ МЭРА)

27.12.2017 Автор: Ксения Горелова Фото: Ксении Гореловой Один комментарий

Ответы мэра Бердска: Котельные не экономят на тепле

Погода в доме зависит не только от работы котельной

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал о жалобах жителей на отопление, отвечая на вопрос читателя «Курьер. Среда. Бердск».

Вопрос: Почему в наших квартирах чуть теплые батареи?Почему температура выхода из котельной ниже нормы? Когда в квартирах людей, живущих в центре будет комфортная температура, а не, что установлена нормативом?

Ответ: Нормативом определено +19-+22 градуса. Мною введен приказ о ежедневном мониторинге температуры в объектах социального назначения: детсадах, школах, больнице. Мониторинг проводится и в жилом фонде. Жалобы, которые поступают, тут же проверяются. Большая часть этих жалоб носит спорный характер. Например: «У меня +22 градуса, мне холодно». А надо сколько? +24-+25? Надо понимать, что в квартирах можно достичь и +26 градусов, тогда мы будем иметь открытые окна. И возникает вопрос о нашей рачительности как хозяев: мы что, Сибирь греть будем?

Еще один момент: система отопления построена таким образом, что она у нас постоячная. Либо верхний розлив, либо нижний. При верхнем розливе по одной центральной трубе вода поднимается наверх и растекается по батареям. А вот теперь представьте. Из квартиры на втором этаже поступает жалоба: холодно в квартире. Но жалоб с других этажей нет. Что это? Теплоноситель плохой? Нет, проблема во внутридомовой системе. И надо разобраться сначала с этим вопросом.

Самое главное, что люди должны понимать: температурный режим контролируется на выходе из котельной. И котельные не регулируют температуру во всем городе количество брошенного угля или газа. Горячий теплоноситель от котельной идет до ЦТП. А от ЦТП — идет по домам. Поэтому если в доме есть единичные жалобы, то проблема внутри дома. А вот если замерзает весь дом — это уже проблема централизованного отопления.

Зачастую сталкиваемся с такими ситуациями: соседи меняют батареи в квартире или срезают байпас (резервный путь для непременного обеспечения функционирования системы теплоснабжения на случай аварии — прим. ред.). Не потому, что они диверсанты. Просто они не задумываются. Но вот мне всегда интересно: ставят же не сами жильцы, а слесари? Если они такие горе-специалисты, то стоит задуматься.

Есть жалобы, когда объективно низкие температуры. Но мы их однозначно держим на контроле и решаем. Поэтому если кто-то считает, что мы экономим на тепле, то абсолютно нет. Мы готовы рассматривать все жалобы по теплу. Алгоритм действий у нас следующий: в течение суток мы берем жалобу на контроль. И это не только жалобы, поступающие в приемную администрации, но и жалобы в СМИ, в ЕДДС. Всю неделю отрабатываем. В выходные дежурные проверяют: тепло или нет. Я и сам это практикую: звоню по телефону и спрашиваю — устранены ли замечания, которые были с вашей стороны? Особенно держу на контроле кричащие ситуации.

От редакции

«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей. В начале декабря редакция собирала вопросы от жителей города. Часть из них мы задали Евгению Анатольевичу при личной встрече. А часть — отправим в письменном виде.

Обратите внимание! В этом году мы будем придерживаться такой схемы: один ответ — одна публикация. Первую часть ответов мы опубликуем до Нового года. А вторую — после. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — «Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск».  Здесь можно будет найти все ответы. Кроме того, ссылки на все материалы в сюжете есть под этим текстом. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.


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Весь сюжет: Ответы мэра на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск»

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Котельные не экономят на тепле»-Шестернин
    Сказал» «А скажи и…..»Б»
    почему в квартирах холодно и почему растут тарифы- на эти два вопроса один ответ- огромные потери теплоносителя в сетях, поэтому в квартирах холодно, поэтому теплоснабжающие организации (котельные) требуют повышать тарифы, потому что надо на кого-то списывать потери в сетях, Самый простой выход все переложить на карманы бердчан, не в свой же залазить. При таком бардаке и воровать легче, где больше денег крутится, там больше и украсть можно.

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